اعتبار ویژه ای برای پروژه های تاریخی و گردشگری اهر اختصاص یابد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صدیقی قبل از ظهر دوشنبه در جریان بازدید معاون عمرانی استاندار آذربایجان‌شرقی از این شهرستان گفت: اختصاص اعتبار برای پروژه‌های تاریخی و گردشگری شهرستان اهر یکی از نیازهای اساسی بوده و باید توجه ویژه ای از سوی مسئولان به این امر شود.

وی ادامه داد: بقعه شیخ شهاب‌الدین، حصار خشتی، خانه دکتر قاسم، کاروانسرای گوره‌درق این شهرستان نیاز به مقاوم‌سازی و مرمت تخصصی دارند که امیدواریم میراث فرهنگی استان توجه ویژه ای به بازسازی این اماکن داشته باشد.

صدیقی تصریح کرد: این شهرستان دارای جاذبه های تاریخی و گردشگری زیادی بوده و یکی از بهترین شهرستان های استان از لحاظ قرار دادن اماکن تاریخی در دل خود است اما بسیاری از بناهای یاد شده در جریان زلزله سال 91 تخریب شده اند که باید برای بازسازی آن اقدامات اساسی انجام شود.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان‌ شرقی نیز در این بازدید با اشاره به ضرورت جذب سرمایه گذار برای بازسازی برخی اماکن تاریخی گفت: این شهرستان می تواند به یکی از بهترین مناطق استان در جذب سرمایه گذار تبدیل شود زیرا این منطقه دارای اهمیت ویژه در زمینه گردشگری بوده و سرمایه گذاران زیادی برای سرمایه گذاری در پروژه های آن رغبت دارند.

محمدصادق پورمهدی ادامه داد: در بسیاری از مواقع اعتبارات دولتی نمی تواند برای احداث پروژه ها کافی باشد به همین دلیل ورود بخش خصوصی به این جریان ضروری است.

وی خاطر نشان شد: بدین منظور نیز بازسازی و مدیریت کاروانسرای "گوره‌درق" این شهرستان به بخش خصوصی واگذار می شود تا علاوه بر بازسازی کامل این کاروانسرا که در یک چشم‌انداز بسیار مناسب و خوش آب و هوا قرار گرفته از این مکان برای مقاصد خدمات گردشگری استفاده کنند.