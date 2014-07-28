همدلی و تعامل در جذب سرمایه گذار بخش خصوصی موثر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی رهبری املشی ظهر دوشنبه در نشست توسعه و سرمایه گذاری املش افزود: برای رسیدن به اهداف توسعه همه جانبه در استان به ویژه این شهرستان همکاری و عزم همگانی نیاز است.

وی همچنین خواستار تلاش برای فراهم ساختن بستر مناسب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری برای توسعه زیر ساخت های املش شد و اظهارداشت: در این زمینه باید با ارائه مشوق های لازم و فراهم ساختن زمینه سرمایه گذاری به روند توسعه این شهرستان کمک کرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: همه باید با هدف توسعه سرمایه گذاری در استان و شهرستان تلاش کنند.

وی افزود: ایجاد فرصت های اشتغال زایی و کاهش بیکاری از دغدغه های مسئولان در استان است و همه باید با همکاری و همفکری موجبات کاهش بیکاری در استان را فراهم کنند.

رهبری املشی با اشاره به لزوم تلاش برای رفع موانع سرمایه گذاری در شهرستان اظهار داشت: رویکرد مسئولان در منطقه رفع موانع موجود در بحث صنعت و کشاورزی و ایجاد اشتغال پایدار است.

وی تصریح کرد: مسئولان از حضور سرمایه گذاران در شهرستان به گرمی استقبال و همه شرایط و بستر های لازم برای سرمایه گذاری را فراهم می کنند.

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: تنها راهكار عبور از تحریم و بحران افزایش تولید داخلی و حمایت از تولید و سرمایه گذار است.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت تولید اظهار داشت: افزایش تولید می تواند وضعیت اقتصادی و اشتغال در شهرستان را دگرگون و رفاه عمومی را افزایش دهد.