آرم های پیشنهادی به شهرداری اردبیل ابداعی نیست/ابلاغ نظر شورا به شهردار

زکی الله خوشبخت در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در اغلب آرم ها در واقع از طرح های استان های دیگر از جمله اصفهان، تهران و مشهد استفاده شده بود.

وی با یادآوری بررسی 60 طرح پیشنهادی برای انتخاب آرم شهرداری در فراخوان دوم، اضافه کرد: شباهت آرم اتفاقی عادی است و بی شک طراحی های صورت گرفته طرح های هنرمندان را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی تکراری بودن آرم شهرداری های مطرح در سطح دنیا را نیز امری عادی دانست و عنوان کرد این شباهت ناگزیر اتفاق می افتد و طراحان شرکت کننده نیز بر اساس اقتضائات خود ارائه طرح کرده اند.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تاکید دارد اگر فراخوان در سطح ملی برگزار می شد می توانستیم طرح های مطلوب قابل توجهی را داوری کنیم.

خوشبخت در خصوص انتخاب رتبه دوم هئیت داوران به عنوان آرم برتر اضافه کرد: با احترام به نظر داوران، شورا بر اساس تصمیم جمعی رای گیری می کند.

عضو شورای شهر اردبیل تاکید دارد که آرم انتخابی تواسنته تمامی اقتضائات و ویژگی های مورد نظر را در بر داشته باشد.

وی از ابلاغ نظر شورا به شهرداری خبر داد و افزود: شهرداری موظف است بر اساس نظر شورا آرم انتخابی را به عنوان آرم جدید خود مورد استفاده قرار دهد.