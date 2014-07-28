1300 پایگاه در همدان فطریه را جمع آوری می کنند

جعفر چهره قانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: زکات فطریه مردم مومن پس از جمع آوری در مساجد با مدیریت ائمه جماعات و همکاری هیات امنای مساجد، شمارش و با اولویت بندی نیازها بین نیازمندان حومه مساجد توزیع می گردد.

معاون توسعه مشارکت های مردمی استان همدان افزود: تمامی صندوق های زکات فطریه مصلی های نماز جمعه، میادین و حتی مساجد مناطق برخوردار شهرها طی فرآیند تعریف شده به مساجد محلات غیر برخوردار هر شهر منتقل و پس از شمارش بین نیازمندان توزیع می شود.

وي بيان داشت: قرار است امسال با همكاري ائمه جماعات و هيئت امناي مساجد زكات فطره مردم در روز عيد جمع آوري و در مساجد با همكاري كميته امداد امام خميني(ره) و هيئت امنا شمارش و در همان روز بين نيازمندان محل تقسيم شود.

چهره قاني اضافه كرد: تمام صندوق هاي ميادين و مصلاهاي هر شهر نيز به مراكز پايين شهر و مناطق غير برخوردار منتقل و در مساجد آن مناطق بازگشايي و شمارش و در بين نيازمندان آن مناطق تقسيم مي شود.

معاون توسعه مشارکت های مردمی استان همدان عنوان داشت: صندوق هاي مساجد برخوردار و بالاي شهر نيز توسط هيئت امنا شمارش و آن مسجد معين يكي از مساجد پايين شهر مي شود.

وي در ادامه گفت: هيچ گونه از زكات فطره كميته امداد امام خميني(ره) براي پروژه هاي عمراني هزينه نمي شود چراكه بر اساس فتواي تمامي مراجع اولويت با فقرا و مساكين است و در استفتائات مقام معظم رهبري نيز آمده كه ايشان فرمودند زكات فطره بايد در روز عيد فطر و ترجيحا تا ظهر بين نيازمندان تقسيم شود و به همين دليل زكات فطره به حساب بانكي واريز نخواهد شد و در همان روز به دست نيازمندان مي رسد.

چهره قاني ابراز داشت: در همين راستا تدابيري انديشيده شده كه نيازمندان هر محل توسط مددجويان و هيئت امناي مساجد تا قبل از روز عيد فطر شناسايي شوند و در روز عيد زكات فطره به دست آنان برسد.

معاون توسعه مشارکت های مردمی استان همدان اذعان داشت: مبلغ زکات جمع آوری شده در استان همدان سال گذشته 427 میلیون ریال بوده است كه اميد مي رود امسال دو برابر شود.