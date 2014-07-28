  1. بین الملل
لاوروف مذاکرات حماس و رژیم صهیونیستی با هدف آتش بس فراگیر را خواستار شد

وزیر امور خارجه روسیه در بیانیه ای مذاکرات میان جنبش حماس و رژیم صهیونیستی با هدف برقراری آتش بس فراگیر را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در یک کنفرانس خبری در مسکو اظهار داشت: جنگ در نوارغزه فورا و بدون هیچ شرط و شروطی باید متوقف شود.

وی در ادامه خواستار مذاکرات مستقیم یا غیر مستقیم طرف های درگیر در جنگ غزه با هدف برقراری آتش بس فراگیر شد و اعلام کرد که در این مذاکرات تمامی پرونده ها از جمله لغو محاصره نوارغزه بررسی شود.

وزیر امور خارجه روسیه از طرح مصر برای برقراری آتش بس در نوارغزه حمایت کرد و تلاش های قاهره برای پایان بخشیدن به بحران غزه را ستود.

