مردم قزوین برای پرداخت فطریه از سایت های مجاز استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مختاری نسب ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان ضمن تبریک فرارسیدن عید سعید فطر اظهارداشت: با نزدیک شدن به روز عید سعید فطر و پایان یک ماه عبدات و روزه داری شاهد فراخوانهایی از شبکه های اجتماعی تحت عناوینی از قبیل جمع آوری کمک به نیازمندان، آزادسازی زندانیان نیازمند، پرداخت فطریه و کفاره هستیم.



وی افزود: این احتمال وجود دارد که در این ایام سایت هایی نیز راه اندازی شود لذا از شهروندان درخواست می شود مراقب این گونه فراخوانها باشند زیرا در سالهای گذشته کلاهبرداران با عنوان کمک های مردمی به افراد آسیب دیده در حوادث طبیعی از جمله زلزله فعالیتهای مجرمانه ای داشتند که توسط پلیس فتا شناسایی و دستگیر شدند.



رئیس پلیس فتا در استان قزوین یادآورشد: هموطنان گرامی که قصد دارند فطریه و یا ذکفاره روزه خود را از طریق فضای مجازی و یا تلفن بانک پرداخت کنند می توانند فطریه خود یا کفاره روزه خود را از طریق شرکتها و موسسات شناخته شده در کشور که توسط رسانه های جمعی از جمله رادیو و تلویزیون اقدام به اعلام شماره حساب های رسمی شده پرداخت کنند و از واریز فطریه و کفاره به حساب های نامشخص و نیز شخی افراد خودداری کنند.



مختاری نسب اظهارداشت: شهروندانی که تمایل دارند از طریق تلفن بانک و اینترنت بانک و سایت معتبر کمیته امداد در سراسر کشور اقدام به پرداخت فطریه و یا کفاره روزه خود کنند باید دقت داشته باشند تا در دام سایت های جعلی موسوم به فیشینگ گرفتار نشوند و هنگام پرداخت به موارد ایمنی از جمله آدرس سایت و وجود گواهینامه را نادیده نگیرند.







