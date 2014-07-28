گازرسانی به سنگده ساری پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید رمضان شجاعی کیاسری ظهر دوشنبه در حاشیه برنامه اجتماع بزرگ جهادگران بسیج دانشجویی افزود: گاز رسانی به بزرگترین روستای بخش دودانگه ساری(سنگده)، از طریق فلورد سوادکوه همزمان با بهره برداری در خانقاه پی سوادکوه انجام می شود.

نماینده مردم شهرستان ساری درباره شایعه خبر مخالفت نمایندگان این حوزه نسبت به گاز رسانی روستای کوه پایه ای جنوبی ترین بخش دودانگه ( سنگده) از طریق خطوط گاز رسانی فلورد پل سفید گفت: پیگیر جدی انتقال گاز از هر طریقی حتی، محور سوادکوه در مدت زمان کمتری به سنگده خواهم بود و کوتاهی نسبت به حق روستاییان قابل بخشودگی نیست لذا با مسئولین همجوار دودانگه در سوادکوه همکاری لازم را خواهیم داشت.

شجاعی با تقدیر از حضور پرشکوه مردم استان در راهپیمایی روز قدس، راهپیمایی روز جهانی قدس را انتقال پیام انسجام، وحدت و همدلی برای رسیدن به حریت و خارج شدن ملت مظلوم فلسطین بویژه غزه از مهجوریت خواند.

شجاعی کیاسری حمایت همه جانبه مادی و معنوی دولت با همراهی ملت های آزاده را راه نجات مظلومان، از شر استکبار وشیاطین یاد کرد.

