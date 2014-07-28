رویکرد ستاد پروژه مهر فرهنگی است/ اجرای بیش از 40 برنامه همزمان با سال تحصیلی جدید

مجتبی عرب عامری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشکیل ستاد پروژه مهر در شهرستان ورامین اظهار داشت: بر اساس دستور العمل وزارت آموزش و پرورش، ستاد پروژه مهر از روزهای ابتدایی تیرماه با هدف ساماندهی و برنامه ریزی مناسب برای هر چه باشکوهتر برگزار شدن برنامه های سال تحصیلی جدید در ورامین تشکیل شد.

رییس اداره آموزش و پرورش ورامین افزود: همچنین ستاد پروژه مهر در شهرستان ورامین با شناسایی و بررسی نقاط ضعف آموزشی در سال تحصیلی گذشته و مشکلات موجود، به تببین راهکاری برای حل معضلات تا پیش از آغاز سال تحصیلی می پردازد.

اطلاع رسانی به موقع و سریع یکی از وظائف مهم ستاد پروژه مهر است

وی ادامه داد: جلسات ستاد پروژه مهر به صورت منظم در آموزش و پرورش ورامین و با حضور کلیه اعضا در حال برگزاری است و مشکلات و معضلات آموزشی اعم از فضای آموزشی و جابجایی معلمان در مدارس و غیره مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

عرب عامری اضافه کرد: اطلاع رسانی به موقع و سریع یکی از وظائف مهم ستاد پروژه مهر است به همین خاطر تلاش داریم تا با استفاده از ظرفیت خبرنگاران و رسانه های مختلف، آخرین اخبار و موضوعات آموزشی را به اطلاع خانواده ها برسانیم.

این مسئول بیان داشت: از آنجایی که مقام معظم رهبری در سال 1393 بر روی موضوعات فرهنگی تأکید فراوان داشتند و مسئولان را به توجه بیشتر به مسائل فرهنگی فراخواندند، برنامه های ستاد پروژه مهر امسال در ورامین با رویکرد فرهنگی برنامه ریزی شده است.

رتبه برتر ستاد پروژه مهر استان تهران در سال گذشته به ورامین رسید

وی عنوان کرد: در برنامه های آغاز سال تحصیلی جدید تلاش داریم تا با دعوت از سخنرانان و کارشناسان مذهبی در میان نوجوانان و جوانان، به شبهات و سوالات آینده سازان کشور در زمینه های اعتقادی، فرهنگی و مذهبی پاسخ گفته و قدم کوچکی در اجرای منویات رهبری برداریم.

عرب عامری تأکید کرد: برنامه های ستاد پروژه مهر در سال 1392 مورد استقبال جمع زیادی از دانش آموزان، فرهنگیان و خانواده ها قرار گرفت به همین خاطر و با تلاش های صورت گرفته، رتبه برتر ستاد پروژه مهر استان تهران در سال گذشته به ورامین رسید که امیدواریم این موفقیت بار دیگر تکرار شود.

وی گفت: رنگ آمیزی دیوارهای برخی مدارس با همکاری شهرداری، دیدار با امام جمعه و نماینده ولی فقیه، بازدید معاونین پرورشی از باغ موزه دفاع مقدس، قرائت وصیتنامه یک شهید در جشن شکوفه ها و بازگشایی مدارس، برگزاری صبحگاه مشترک دانش آموزی و تزیین اداره و مدارس از برنامه های در نظر گرفته شده اداره آموزش و پرورش ورامین است.

این مسئول متذکر شد: به دليل تقارن بازگشايي مدارس و هفته دفاع مقدس، برنامه های ويژه هفته دفاع مقدس طراحي شده كه مهمترين آنها استفاده از راويان جبهه و جنگ، ديدار با خانواده هاي شهدا، برپايي نمايشگاه دفاع مقدس، نمايشگاه عفاف و حجاب، بازديد از باغ موزه دفاع مقدس و گلباران مزار شهدا و ... است.

گفتنی است دستور العمل پروژه مهر همه ساله از سوی وزارت آموزش و پرورش همزمان با شروع سال تحصیلی جدید در سراسر کشور و در تمام مدارس اجرا شده و در این طرح مدیران با همکاری دانش آموزان، فضای آموزشگاه ها را برای استقبال از سال تحصیلی جدید آماده می کنند، از جمله وظایف ستاد پروژه مهر، قبل از شروع سال تحصیلی شامل ساماندهی سرویس مدارس، محوطه‌ سازی و تزئین فضای مدارس است.