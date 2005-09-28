۶ مهر ۱۳۸۴، ۱۰:۳۳

رئيس دانشگاه آزاد ارسنجان در گفت و گو با "مهر" خبر داد:

راه اندازي 10 رشته تحصيلي جديد در دانشگاه آزاد واحد ارسنجان

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان گفت: دانشگاه آزاد ارسنجان 10 رشته تحصيلي جديد را درمقاطع كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد راه اندازي كرده است.

دكترسعيد خاتم ساز در گفت وگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" با بيان اين مطلب افزود: حسابداري، آموزش زبان انگليسي و كامپيوتر در مقطع كارداني و كامپيوتر، اقتصاد كشاورزي، روانشناسي صنعتي، مهندسي فضاي سبزو زيست سلولي ومولوكولي در مقطع كارشناسي ازرشته هاي جديد اين دانشگاه هستند.

وي خاطر نشان كرد: در مقطع كارشناسي ارشد نيز اين دانشگاه دو رشته جديد اقتصاد كشاورزي و روانشناسي صنعتي را راه اندازي كرده است.

به گزارش "مهر"، چهار هزار و 300 دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان تحصيل مي كنند. در سال جاري نيز 900 دانشجو در اين دانشگاه پذيرفته شده اند.

کد مطلب 234012

