به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، یان مک‌ اوان یکی از شناخته‌شده‌ترین و محبوب‌ترین نویسندگان حال حاضر بریتانیایی است. رمان‌های اخیر او موضوع‌های بسیار گسترده و متنوعی را دربرگرفته‌اند. رمان «خورشیدی» او با موضوع تغییرات شدید وضعیت آب و هوایی دست و پنجه نرم می‌کند و «شیرینی دوست» هم درباره داستان‌های جاسوسی دوران جنگ سرد است.

اما رمان جدید او که «قانون بچه‌ها» نام دارد، موضوعی حتی جالب‌تر و متفاوت‌تر را مورد بررسی قرار می‌دهد. او قصد دارد در جلسه ویژه‌ای که روز اول ماه سپتامبر در تالار کادوگان هال لندن برگزار می‌شود، درباره این کتاب صحبت کند.

داستان این کتاب از این قرار است: فیونا مِی قاضی اول دادگاه ارشد است و مسئولیت قضاوت یک پرونده خانوادگی را در دادگاه بر عهده دارد. او به خاطر هوش سرشار، دقت و صحت توجهش به تمامی جزییات و حساسیتش، شناخته شده است. اما موفقیت حرفه‌ای او تنها شکست‌های زندگی شخصی و غم و اندوهش را پنهان می‌کند. او همیشه از اینکه بچه‌دار نشده است، حسرت می‌خورد و حالا بعد از 30 سال، ازدواج‌اش هم در شرایط بدی به سر می‌برد.

در همین موقع است که از او می‌خواهند روی یک پرونده فوری قضاوت کند: آدام که یک پسر هفده ساله زیبا است، به دلایل مذهبی و با حمایت کامل پدر و مادر دیندارش از دریافت کمک‌های پزشکی که برای حفظ جانش ضروری هستند، سر باز می‌زند. زمان دارد به اتمام می‌رسد. آیا دادگاه سکولار باید این باور قوی دینی را کنار بزند؟ فیونا در طی پروسه گرفتن تصمیم خود به بیمارستان می‌رود و با آدام ملاقات می‌کند - ملاقاتی که احساساتی قوی را که مدت‌ها بود در وجود او دفن شده بودند، بیرون می‌آورد و احساساتی جدید و قوی در پسر جوان نیز ایجاد می‌کند. قضاوت او برای هر دوی آنها نتایجی خطیر و فراموش‌نشدنی خواهد داشت.

«قانون بچه ها» یک رمان 240 صفحه‌ای و جدیدترین اثر مک اوان، 9 سپتامبر (18 شهریور) منتشر می‌شود.