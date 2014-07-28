مکان های اقامه نماز عید فطر در شهرستانهای کرمانشاه/ فطریه در قصرشیرین 5 هزار تومان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن عید سعید فطر و برگزاری نماز این روز در کرمانشاه، زمان و مکان اقامه نماز عید فطر در برخی از شهرستانهای استان تعیین شد.

حجت الاسلام علی ملکی، امام جمعه شهرستان قصرشیرین در این باره به خبرنگار مهر گفت: تمامی مقدمات برگزاری نماز باشکوه عید فطر در شهرستان قصرشیرین مهیاست.

امام جمعه قصرشیرین تاکید کرد: طبق اعلام علمای اعلام و مراجع جلیل القدر تقلید میزان فطریه برای مردم شهرستان قصرشیرین، 50 هزار ریال معادل 5 هزار تومان تعیین شده است.

حجت الاسلام ملکی بیان داشت: کسانی که قوت غالب آنها گندم مرغوب می باشد، 5 هزارتومان فطریه پرداخت می کنند و این مبلغ برای آن دست از روزه دارانی که قوت غالب آنها برنج می باشد، مبلغ 15 هزار تومان می باشد.

امام جمعه شهرستان سرپل ذهاب، حجت الاسلام مجید صفدری نیز در این باره به خبرنگار مهر گفت: نماز عید سعید فطر در این شهرستان در بلوار احمدبن اسحاق برگزار می شود.

حجت الاسلام صفدری تاکید کرد: حضور مردم این شهرستان در نماز عید فطر هر سال پرشور و پرصلابت بوده است.

امام جمعه شهرستان گیلانغرب نیز در این باره در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم خداجو و مومن شهرستان گیلانغرب نماز عید سعید فطر امسال را را یادمان شهدای گمنام گیلانغرب اقامه خواهند کرد.

حجت الاسلام محمدطاها مهری، زمان اقامه نماز عید سعید فطر در این شهرستان را ساعت 7 صبح فردا اعلام کرد.

مکان اقامه نماز جمعه در دیگر شهرستانهای استان کرمانشاه امروز اطلاع رسانی خواهد شد.