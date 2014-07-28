نماز جمعه از بزرگترین دستاوردهای انقلاب اسلامی/ لزوم همکاری دستگاهها در برنامه روز خبرنگار

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ترابی صبح دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان در حسینیه اهل بیت(ره) بروجرد با اشاره به فرا رسیدن عید سعید فطر و فضیلت ماه رمضان اظهار داشت: ماه رمضان فرصت بسیار مغتنمی است که فقط کسانی از آن بهره می گیرند که بیدار و هوشیارند و متوجه ارزش و فضیلت این ماه هستند.

وی افزود: ماه رمضان فرصت خوبی برای تحصیل تقوا، آمرزش گناهان، جبران مافات، تضمین آینده و خودسازی است.

امام جمعه بروجرد ادامه داد: شب عید فطر شب گرفتن جوایز است و پروردگار در این شب دستمزد بندگان سالک را می پردازد.

حجت الاسلام ترابی افزود: خدمت مدیران در ماه رمضان باید بیشتر و روان تر از دیگر ماهها باشد و حرمت این ماه باید بیشتر از دیگر ماهها نگه داشته شود.

وی تصریح کرد: آمار جرائم در این ماه پایین می آید زیرا مجرمین نیز حرمت این ماه را نگه می دارند.

شرکت مردم در راهپیمایی روز قدس یک حضور بی نظیر بود

امام جمعه بروجرد در بخشی دیگر از سخنانش از حضور مردم در راهپیمایی روز قدس قدردانی کرد و افزود: همانگونه که پیش بینی می شد حضور مردم در راهپیمایی امسال یک حضور بی نظیر بود و مردم با حضور خود مشت محکمی بر دهان دشمنان زدند.

وی در ادامه با اشاره به پنجم مرداد ماه سالروز اقامه اولین نماز جمعه تهران اظهار داشت: احیای فریضه نماز جمعه از برکات بیشمار انقلاب اسلامی برای ملت ایران است.

حجت الاسلام ترابی با بیان اینکه برگزاری نماز جمعه ها از دستاوردهای انقلاب اسلامی است، ادامه داد: این فریضه امروز در 770 شهر کشور اقامه می شود.

وی بیان داشت: در طول سی و پنج سال پس از پیروزی انقلاب مردم مومن و مسلمان ایران به اهمیت و صلابت نماز جمعه به عنوان مظهر و مبنای قدرت و عظمت مسلمانان واقف بوده اند که دلیل این آگاهی حضور گسترده در این مراسم عبادی سیاسی و وحدت بخش و روشنگرانه است.

امام جمعه بروجرد با بیان اینکه نماز جمعه یک اجتماع عظیم هفتگی است، افزود: اقامه روزانه نماز جماعات، نماز جمعه به طور هفتگی و کنگره سالانه حج عظیم ترین اجتماعات اسلامی محسوب می شوند.

وی تصریح کرد: نقش نماز جمعه در وحدت اسلامی بسیار مهم است به طوریکه باید تمام اقشار جامعه به آن تعلق خاطر داشته باشند.

حجت الاسلام ترابی اظهار داشت: نقش نماز جمعه در تنویر افکار عمومی مهم بوده و بهترین جایگاه در بیان مسائل سیاسی و مشکلات مردم محسوب می شود.

امام جمعه بروجرد افزود: نماز جمعه مظهر اقتدار امت اسلامی است و برگزاری آن موجبات یاس دشمنان و امیدواری دوستان امت اسلامی است.

خبرنگاران از عناصر سازنده فرهنگی در بیان مشکلات

وی همچنین در ادامه با اشاره به 17 مرداد سالروز شهادت شهید محمود صارمی و روز خبرنگار بیان داشت: خبرنگاران از عناصر سازنده فرهنگی در بیان مشکلات و انتقال آنها به مسئولان هستند.

حجت الاسلام ترابی افزود: انتظار می رود که تمام مدیران دستگاهها در روز تجلیل از خبرنگاران حضور داشته باشند.

امام جمعه بروجرد در بخشی دیگر از سخنانش با اشاره به رعایت حقوق مردم از سوی مسئولین تصریح کرد: پیگیری مطالبات مردم، اجرای پروژه های عمرانی و احقاق حقوق مردم از مسائلی است که باید مسئولان نسبت به انجام آنها اقدام کنند.

وی گفت: در طول سی و پنج سال گذشته توزیع ناعادلانه اعتبارات در استان لرستان یک واقعیت است که باید افکار عمومی را نسبت به آن روشن کنیم.

حجت الاسلم ترابی یادآور شد: این تنگ نظریها و مشکلات موجود باید با تلاش مدیران شهرستانی و گرفتن اعتبارات کافی برای اجرای پروژه های عمرانی از بین برود تا مردم نیز بهره مند شوند.

نماز جمعه جایگاهی برای بیان مسائل سیاسی، فرهنگی و مشکلات مردم است

رضا آریایی سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان بروجرد گفت: در روز جهانی قدس مردم با حضور با شکوه خود به خیابانها آمدند و با ملت فلسطین همبستگی خود را نشان دادند.

وی ادامه داد: در حال حاضر مردم غزه زیر فشار ظلم رژیم صهیونیستی روزهای بدی را می‎گذرانند و امسال رمضان خونینی را پشت سر گذاشتند.

سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان بروجرد تصریح کرد: کسانیکه در مقابل یک حکم قضایی علیه فردی صادر می‎شود گوش فلک را کر می‎کنند در مقابل جسد هزاران نفر سکوت اختیار کرده‎اند.

آریایی افزود: کسانی‎که مدعی حقوق بشر هستند در مقابل جسد هزاران نفر سکوت اختیار کرده و انگار بشری کشته نشده است.

وی با بیان اینکه راهپیمایی پرشور و با شکوه روز قدس، ابراز همدردی با مردم فلسطین و اعلام انزجار از جنایات صهیونیست‎ها بود، اظهار داشت: این روزها در غزه شاهد به خاک و خون کشیده شدن زنان و کودکان بی‎دفاع و معصومی هستیم که در مظلومیت کامل به سر می‎برند و این دنیای بزرگ فریاد مظلومیت آنان را نمی‎شنود.

سرپرست فرمانداری شهرستان بروجرد یادآور شد: مردم ایران در روز جهانی قدس یک صدا ندای حمایت از مردم غزه را سر دادند.

وی در بخش دیگر از سخنانش با شاره به سالروز اقامه اولین نماز جمعه تهران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی افزود: در روز پنجم مرداد ماه 58 به فرمان امام راحل اولین نماز جمعه به امامت آیت الله طالقانی برگزار شد.

آریایی با بیان اینکه نماز جمعه به نماد وحدت اسلامی در جامعه تبدیل شده و محلی برای بیان و تشریح مسائل و مشکلات مردم است، ادامه داد: نماز جمعه محلی برای بیان مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نشر فرهنگ اسلامی در کشور است.

وی افزود: نماز جمعه از جایگاه خاصی برخوردار است و به همین خاطر مدیران تمام دستگاههای اجرایی شهرستان باید برای باشکوه برگزار شدن این فریضه تلاش کنند.