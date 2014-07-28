<p dir="RTL"> به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عليرضا صالحي در حاشيه عمليات اطفاي حريق جنگل‌هاي خاتم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آتش سوزي در مراتع و جنگل‌هاي شهرستان خاتم در منطقه ماهور رخ داده و حجم وسيعي از اين منطقه خود را طعمه خود كرده است.</p> <p dir="RTL"> وي بيان كرد: جنگل هاي ماهور در بخش مروست شهرستان خاتم قرار دارد و اكنون 12 هكتار از اين جنگل ها طعمه حريق شده است.</p> <p dir="RTL"> سرهنگ صالحي ادامه داد: ماموران پليس و گروه هاي امدادي به محض اطلاع از آتش سوزي در اين منطقه به محل اعزام شدند و براي مهار آتش اقدام كردند.</p> <p dir="RTL"> فرمانده انتظامي خاتم با بيان اينكه مهار اين آتش سوزي پنج ساعت به طول انجاميده است، بيان كرد: پليس، نيروهاي آتش نشاني، نيروهاي محيط زيست و منابع طبيعي و ... در محل حادثه حاضرند و با كمك بسيج نيروهاي مردمي، حجم وسيعي از اين آتش سوزي را مهار كردند.</p> <p dir="RTL"> وي با اشاره به علت آتش سوزي عنوان كرد: افرادي كه هويت آنها مشخص نيست، در جنگل اقدام به افروختن آتش كرده اند كه دامنه آن گسترش يافته و 12 هكتار از جنگل ها و مراتع اين منطقه را طعمه حريق كرده است.</p> <p dir="RTL"> صالحي از پيگيري موضوع و شناسايي و دستگيري عاملان اين آتش سوزي خبر داد و تاكيد كرد: اين امر با جديت در دستور كار پليس شهرستان خاتم است.</p>

