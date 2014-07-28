اعلام زمان آموزش نظامی مشمولین طرح سربازی اعضای هیات علمی

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس این اطلاعیه، مشمولین قانون تامین اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور "طرح سربازی" که می بایست دوره آموزش نظامی کوتاه مدت خودرا در تابستان سال جاری بگذرانند لازم است با در دست داشتن اصل برگ اعزام یا دفترچه آماده به خدمت ، دو قطعه عکس 4×3 راس ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 15 مرداد 93 به کیلومتر 5 اتوبان کرج- تهران جنب شهرک خاتم الانبیاء مرکز آموزش شهید مدرس مراجعه کنند.

در این اطلاعیه تاکید شده است حضور تمامی مشمولین در این دوره الزامی است و کسانی که به هر دلیل در تاریخ مذکور به محل آموزش نظامی اعلام شده مراجعه نکنند غایب محسوب شده و از سهمیه طرح سربازی هیات علمی خارج خواهند شد.