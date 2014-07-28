  1. حوزه و دانشگاه
وزارت علوم اعلام کرد:

اعلام زمان آموزش نظامی مشمولین طرح سربازی اعضای هیات علمی

مرکز نظارت وارزیابی آموزش عالی وزارت علوم با صدور اطلاعیه ای زمان آموزش نظامی کوتاه مدت اعضای هیات علمی طرح سربازی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس این اطلاعیه، مشمولین قانون تامین اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی  کشور "طرح سربازی" که می بایست دوره آموزش نظامی کوتاه مدت خودرا در تابستان سال جاری بگذرانند لازم است با در دست داشتن اصل برگ اعزام یا دفترچه آماده  به خدمت ، دو قطعه عکس 4×3 راس ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 15 مرداد 93 به کیلومتر 5 اتوبان کرج- تهران جنب شهرک خاتم الانبیاء مرکز آموزش شهید مدرس مراجعه کنند.

در این اطلاعیه تاکید شده است حضور تمامی مشمولین در این دوره الزامی است و کسانی که به هر دلیل در تاریخ مذکور به محل آموزش نظامی اعلام شده مراجعه نکنند غایب محسوب شده و از سهمیه طرح سربازی هیات علمی خارج خواهند شد.

