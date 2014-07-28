ترافیک در محورهای مواصلاتی زنجان سنگین است

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در حال حاضر تردد در محورهای زنجان به قروین، زنجان به تبریز و زنجان به ابهر بسیار سنگین است.

وی اظهار داشت: بعد از ظهر تردد در محورهای مواصلاتی استان زنجان سنگین می شود بنابراین رانندگان باید با احتیاط رانندگی کنند.

رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: طرح تابستانی راهور از امروز شروع شده و در این میان پلیس راه کنترل محسوس و نامحسوس خود از جاده ها را بر عهده دارد.

سرهنگ شیر محمدی ، به رانندگان توصیه کرد با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی امنیت جانی خود و دیگران را تضمین کنند و به محض خستگی و خواب آلودگی از رانندگی دست بکشند چرا که 50 درصد از تصادفات به علت خواب آلودگی است.

وی، به برخورد پلیس راه با رانندگان خاطی اشاره کرد و افزود: با توجه به اهمیت سلامت مسافران با افرادی که قوانین را زیر پا بگذارند پلیس راه با آنها برخورد جدی خواهد کرد.

رئیس پلیس راه استان زنجان تاکید کرد: متاسفانه رانندگان صبر لازم را سر لوحه کار خود قرار نمی دهند و این امر باعث وقوع تصادف و پشیمانی برای یک عمر می شود.

سرهنگ شیر محمدی افزود: متاسفانه 70 درصد از وقوع تصادفات در این مدت در استان به علت خستگی و خواب آلودگی بوده است بنابراین رانندگان به محض خستگی از رانندگی دست بکشند چرا که عدم توجه به این امر مهم عامل تصادف را تشدید می کند.

وی گفت: با توجه به شروع سفرهای تابستانی رانندگان با احتیاط رانندگی کنند و با رعایت قوانین مقررات راهنمایی و رانندگی سفر خوبی را داشته باشند.

رئیس پلیس راه استان زنجان تصریح کرد: تاکنون با توجه به تردد زیاد خودروها مشکلی در محورهای مواصلاتی استان رخ نداده چرا که رانندگان با احتیاط رانندگی کردند.