نماز عید فطر در 15 شهر کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود/ اعلام زمان و مکان برگزاری نماز

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید جواد خاضع پیش از ظهر دوشنبه در نشستی با خبرنگاران با تبریک عید سعید فطر، مکان و زمان برگزاری نماز عید سعید فطر را در نقاط مختلف این استان اعلام کرد.

وی افزود: نماز عید فطر در یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در بلوار عدل ساعت هفت صبح فردا سه‌شنبه برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد بیان داشت: در شهرهای گچساران و سی‌سخت مراسم نماز پرصلابت عید سعید فطر نیز ساعت هفت صبح همان روز به ترتیب در استادیوم تختی و میدان الله خیابان دنا برگزار خواهد شد.

وی اظهار داشت: نماز عید فطر در شهرهای دهدشت و چرام از ساعت هفت و 30 صبح به ترتیب در ورزشگاه آزادی و مصلی ولی عصر برگزار می شود.

خاضع بیان کرد: در شهرهای باشت و لیکک هم نماز عید فطر از ساعت شش و 30 دقیقه صبح و در استادیوم ورزشی تختی و ورزشگاه لیکک برگزار می شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان افزود: نماز عید فطر در شهرهای لنده، قلعه رییسی و سرفاریاب نیز از ساعت هفت و 30 دقیقه صبح به ترتیب در بلوار شهید بهشتی، میدان انقلاب ورودی شهر و مسجد حضرت ابوالفضل(ع) اقامه خواهد شد.

وی عنوان کرد: نماز عید فطر در شهرهای مارگون، پاتاوه و دیشموک هم از ساعت هشت صبح در مصلاهای این شهرها اقامه می شود.

خاضع افزود: نماز عید فطر در شهر سوق از ساعت شش و 30 دقیقه در میدان مرکزی امام خمینی(ره) و در شهر چیتاب از ساعت هفت صبح در مدرسه راهنمایی شهید خرسندیان اقامه می شود.

وی تصریح کرد: تدابیر لازم برای برگزاری هرچه باشکوهتر نماز عید فطر در شهرهای مختلف استان اندیشیده شده است.

خاضع اظهار داشت: در شهرهای بزرگ استان، پلیس راهنمایی و رانندگی کنترل ترافیک و آمد و شد را بر عهده دارد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بیان کرد: همچنین با هماهنگی با سازمان اتوبوس رانی، کار جابجایی نمازگزاران به تمام مناطق شهری شهرهای بزرگ استان از طریق اتوبوسهای این سازمان انجام می شود.

خاضع همچنین میزان زکات فطریه در این استان را سه هزار و 500 تومان عنوان کرد.