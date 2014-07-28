رایزنی روحانی و اردوغان درباره فلسطین/ پیشنهاد ایران به ترکیه برای کمک به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی رییس جمهوری کشورمان، امروز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه، بر ضرورت تلاش فوری و همکاری جدی کشورهای اسلامی برای کمک موثر به مردم غزه، توقف فوری حملات رژیم صهیونیستی و رفع حصر غزه تاکید کرد.



رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه نیز در این تماس تلفنی، مراتب تبریک خود و دولت و ملت ترکیه را به مناسبت عید سعید فطر به ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران ابراز کرد و از برگزاری اجلاس وزیران خارجه کمیته فلسطین جنبش عدم تعهد در تهران که به ابتکار جمهوری اسلامی ایران در هفته آینده برگزار می شود ، استقبال کرد.

روحانی در این مکالمه تلفنی یادآور شد: اگر قاهره زمینه همکاری و کالارسانی را فراهم کند، تهران و آنکارا می توانند برای جمع آوری و ارسال کمک های انسان دوستانه منطقه و جهان اسلام جهت یاری رساندن به مردم مظلوم غزه برنامه ریزی کنند.

رییس جمهوری همچنین با اشاره به معضل تروریسم در عراق و سوریه، تلاش برای تامین امنیت کشورهای منطقه را ضروری دانست و تلاش پیگیر همه کشورهای منطقه را ضامن ایجاد و دوام امنیت دانست.

نخست وزیر ترکیه نیز بر ادامه همکاری با ایران برای رایزنی و حل معضلات منطقه تاکید کرد.

همچنین طرفین ابراز امیدواری کردند با پیگیری توافقات اجلاس مشترک ایران و ترکیه در آنکارا، پیوند همکاری دو کشور به طور پیوسته و پایدار ارتقا یابد.