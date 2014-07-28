استخدام نیروهای بومی در پروژه های عمرانی گچساران ضروری است

به گزارش خبرنگارمهر، غلامرضا تاج گردون ظهر دوشنبه در جمع کارآفرینان برتر شهرستان گچساران اظهار داشت: نداشتن طرح مکتوب برای تخصیص اعتبارات یکی از نقاط ضعف ادارات مرتبط در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد است.

وی تصریح کرد: با داشتن طرح مکتوب و جامع بسیاری از مشکلات سرمایه گذاران و بانک ها برای سرمایه گذاری و تخصیص اعتبارات برطرف خواهد شد.

نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی افزود: استخدام شدن در نهادهای دولتی برای همه مردم امکانپذیر نیست و باید فرهنگ اشتغال در تشکیل تعاونی ها در جامعه ترویج داده شود.

تاجگردون اظهارداشت: طرح هر روستا یک تولیدی می تواند نقش مهمی به امر اشتغالزایی در روستا و جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهر داشته باشد.

وی نقش دانشگاه ها و مراکز علمی را در ترویج فرهنگ کارآفرینی تاثیرگذار دانست و تاکید کرد: دانشگاه ها با برپایی همایش و کارگاه های آموزشی می توانند در آموزش راهکارهای کارآفرینی به نهادهای مرتبط کمک کنند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: الگوسازی یکی از وظایف اصلی مراکز علمی و دانشگاهی است که در صورت انجام صحیح این وظایف می توانیم تاثیر آن را در شکوفایی تولید ببینیم.

تاجگردون افزود: پتروشیمی گچساران در حال حاضر به مراحل پیشرفته ساخت خود رسیده اما به دلیل عدم داشتن نیروی بومی متخصص ماهر در برخی زمینه ها، بایستی از سایر استان ها این نیروها تامین شود.

رئیس فراکسیون توازن مجلس همچنین تاکید کرد: صندوق مهر امام رضا برای موفقیت در اشتغالزایی باید تولید خوشه ای را در دستور کار خود قرار دهد.

وی اظهارداشت: پروژه هایی که منجر به سریع تر شدن تولید می شود باید در دستور کار قرار گیرد.