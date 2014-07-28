رژیم صهیونیستی به هیچ قانونی پایبند نیست/ جنایتکاران جنگی غزه باید محاکمه شوند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست "بررسی حقوقی ابعاد جنگ اسرائیل علیه غزه" امروز با حضور دکتر سید فضل الله موسوی رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دکتر عباسعلی کدخدایی استاد دانشگاه و سخنگوی پیشین شورای نگهبان و دکتر سید احمد طباطبایی استاد دانشگاه تهران در ساختمان جمعیت دفاع از ملت فلسطین در تهران برگزار شد.

در ابتدای این نشست دکتر طباطبایی با ارائه تصاویر و نقشه هایی از باریکه غزه اعلام کرد: مساحت غزه یک سوم تهران است که از هر چهار طرف شمالی، جنوبی، شرقی و غربی در محاصره قرار دارد.

وی با اشاره به عدم پایبندی رژیم صهیونیستی به قطعنامه تقسیم فلسطین که توسط شورای امنیت سازمان ملل صادر شده، افزود: اسرائیل به هیچ مرزی پایبند نیست و آنها همواره در دهه های اخیر بر غصب سرزمین فلسطین افزوده اند.



وی با اشاره به اصل تناسب در حقوق بین الملل، تاکید کرد: تناسب در حقوق بین المل مساله ای پذیرفته شده است که در جنگهای رژیم صهیونیستی علیه لبنان و غزه به اذعان غربیها هرگز رعایت نشده است و تلفات طرف مقابل در جنگ چندین برابر طرف اسرائیلی بوده است.



طباطبایی با اشاره به دو اقدام حقوقی جمعیت دفاع از ملت فلسطین در قبال جنگ غزه، افزود: ما با ارسال یک نامه به دبیرکل سازمان ملل مراتب اعتراض خود را نسبت به جنایات اسرائیل اعلام کردیم. همچنین با صدور بیانیه ای جنایات صهیونیستها را محکوم کردیم.

وی افزود: 133 کشور در مجموع کشور فلسطین را به رسمیت شناخته اند و با وجودی که هنوز رسمیت کامل پیدا نکرده اما ابومازن می تواند با همین پشتوانه درخواست مجازات صهیونیستها را به دیوان بین المللی ارائه دهد.



استاد دانشگاه تهران همچنین خواستار تقویت همکاریهای دیپلماتیک میان ایران و دیگر کشورهای منطقه در راستای جلوگیری از تداوم جنایات صهیونیستها در آینده شد.

در ادامه این نشست دکتر عباسعلی کدخدایی تاکید کرد: اصول و قواعد حقوق بین الملل می تواند راهکارهای مقابله با این جنایات را ارائه کند، اما کشورهای بزرگ تمایلی ندارند و کشورهای اسلامی نیز همبستگی لازم را ندارند.



وی تاکید کرد: با تبعیض، استانداردهای دوگانه در قبال فلسطین مواجه هستیم.



کدخدایی افزود: ارجاع پرونده جنایات صهیونیستها به دیوان کیفری بین المللی، درخواست رای از لاهه و یا تهیه و تصویب پیش نویس در مجمع عمومی سازمان ملل راهکارهای مناسبی بر محکوم نمودن اقدامات و جنایات صهیونیستها است اما آنرا راه حل نهایی نمی دانیم.

وی تاکید کرد: راه حل نهایی در واقع همان پیشنهاد مقام معظم رهبری در زمینه برگزاری رفراندم از مردم واقعی فلسطین برای تعیین سرنوشت این کشور است.



در ادامه این نشست دکتر موسوی با ارائه تعریفی از جنایت جنگی تاکید کرد: جنایت جنگی در واقع زمانی رخ می دهد که یک جنگ به صورت سازمان یافته علیه غیرنظامیان و با هدف و برنامه ریزی قبلی صورت بگیرد.



وی افزود: بمباران شهرها، مساجد، مدارس و بیمارستانها در غزه توسط رژیم صهیونیستی مصداق بارز جنایت جنگی است.



موسوی افزود: در غزه جنایت جنگی رخ داده و عاملان آن باید مورد مجازات قرار گیرد. البته نسل کشی نیز یک جرم قابل پیگرد و مجازات است که توسط صهیونیستها در غزه رخ داده است.





رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران افزود: برخی مقامات صهیونیستی در سخنان خود به طور واضح کینه شان از اعراب را افشا کرده اند. یکی از این مقامات در زمانی گفته است که اگر نتوانیم اعراب را از بین ببریم می توانیم دو میلیون فلسطینی را از بین ببریم.



وی با تاکید بر لزوم محاکمه جنایتکاران جنگی غزه، افزود: چهار مورد است که دیوان بین المللی کیفری می تواند در آنها وارد عمل شود:



1. جنایت در دایره کشورهای عضو رخ داده باشد.

2. جنایت توسط اتباع کشورهای عضو رخ داده باشد.



3 . شورای امنیت می تواند پرونده ای را به دیوان بین الملل کیفری ارائه دهد.

4. هر دولتی که غیر عضو باشد اگر در قلمرو خود جنایت صورت بگیرد می تواند به دیوان شکایت کند.

دکتر موسوی افزود: فلسطینی ها می توانند از طریق بند چهارم برای محکوم نمودن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، اقدام کنند.



وی همچنین بر لزوم همه پرسی برای تعیین سرنوشت ملت فلسطین تاکید کرد.

در ادامه این نشست "حسین ریوران" کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه تاکید کرد: جنایت جنگی، نسل کشی، جنایت بین المللی و کیفر دسته جمعی انواع جنایاتی است که صهیونیستها در غزه مرتکب شده اند.



وی تاکید کرد: قدرتها حامی این رژیم جنایتکار هستند و با این وضعیت جنایات صهیونیستها نیز ادامه خواهد یافت.