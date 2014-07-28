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۶ مرداد ۱۳۹۳، ۱۵:۰۳

اخبار فلسطین/

شهادت 4 فلسطینی در روز عید/آژیر خطر در اشکلون به صدا درآمد

شهادت 4 فلسطینی در روز عید/آژیر خطر در اشکلون به صدا درآمد

شهادت 4 فلسطینی در روز عید سعید فطر و به صدا درآمدن آژیر خطر در شهرک اشکلون از جمله خبرهای فلسطین به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد لبنان، یک منبع بیمارستانی فلسطین اعلام کرد که در حملات امروز صهیونیست ها به شرق جبالیا در نوارغزه یک کودک فلسطینی به شهادت رسید.

اشراف القدره سخنگوی وزارت بهداشت غزه نیز اظهار داشت: 3 شهروند فلسطینی که در حملات هفته گذشته ارتش رژیم صهیونیستی به نوارغزه زخمی شده بودند بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسیدند.

رسانه های رژیم صهیونیستی نیز اعلام کردند صدای آژیر خطر در شهرک اشکلون در اراضی اشغالی فلسطین به صدا درآمده است.

حملات رژیم صهیونیستی به نوارغزه در حالی صورت می گیرد که شورای امنیت سازمان ملل متحد شب گذشته در بیانیه ای از طرف های درگیر در جنگ غزه خواسته بود آتش بس انسانی را در جریان تعطیلات عید سعید فطر و پس از آن با هدف فراهم شدن مقدمات آتش بس فراگیر اجرا کنند.

کد مطلب 2340163

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