به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای شهر بوشهر ظهر دوشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر بوشهر اظهار داشت: گام‌های بسیار مهمی به منظور توسعه شهری بوشهری و بهبود وضعیت مبلمان شهری در مرکز استان صورت گرفته است.

وی در ادامه با بیان اینکه تعداد کوچه های خاکی شهر بسیار زیاد است اظهار داشت: همه محلاتی که که نیازمند آسفالت شدن است مردم آنجا درخواست خود را به شهرداری های مناطق تحویل دهند.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر با بیان اینکه مردم باید این مهم را با همیاری خود به سرانجام برسانند، تصریح کرد: در پروژه آسفالت کردن سهم شهرداری 80 درصد و 20 درصد دیگر سهم مردم آن محل می باشد.

تعداد کوچه‌های خاکی خیلی بیشتر از اعتبارات است

وی ادامه داد: هر محله ای که که مدارک خود را سریعتر ارسال کند و سهم خود را زودتر از بقیه پرداخت کند در اولویت آسفالت شدن قرار می گیرد.

عبداخالق برزگز زاده با بیان اینکه هم اکنون بنرهای مختلفی برای این امر در سطح شهر زده شده است اضافه کرد: قرار است استانداری بوشهر مبلغ پنج میلیارد تومان به شهرداری برای آسفالت کردن کوچه ها کمک کند.

وی با بیان اینکه آسفالت همه کوچه‌های بوشهر نیازمند اعتبارات بیشتری است، افزود: این مبلغ حداکثر به 100 کوچه خاکی خواهد رسید و پاسخگوی آسفالت تمام کوچه ها نخواهد بود.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر در پایان بر همکاری مردم با شهرداری های مناطق خودشان برای آسفالت کوچه های مورد نظر تاکید کرد.

