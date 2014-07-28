وزش باد شدید در زنجان/ دمای هوای ماهنشان به 41 درجه رسید

محمد مسلمی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: از امروز باد شدید در استان حاکم خواهد بود.

وی اظهار داشت: همچنین دمای زنجان 5 الی 4 درجه سانتیگراد خنک تر می شود و این خنکی هوا تا روز پنجشنبه ادامه دارد.

مسئول هواشناسی استان زنجان، به وضعیت جوی استان در 24 ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: آسمان زنجان از امروز بعد از ظهر ابری خواهد شد و به تدریج از روز سه شنبه و چهارشنبه از میزان ابرناکی کاسته خواهد شد.

مسلمی، به گرمترین و سردترین نقاط استان در 24 ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: در این میان ماهنشان با 41 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و سلطانیه با 17 درجه سانتیگراد خنک ترین نقاط استان در 24 ساعت گذشته بودند.

وی به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و یاد آورشد: دمای زنجان در حال حاضر 36 درجه سانتیگراد بالای صفر است که نسبت به دیروز سه درجه سانتیگراد خنک تر شده است.