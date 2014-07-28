"شیرگاز آذران" قهرمان والیبال جام رمضان کارگران اصفهان شد

جواد شیران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این مسابقات 24 تیم در چهار گروه شش تیمی از 14 تیر به مدت 20 شب در ماه مبارک رمضان 55 دیدار برگزار شد.

وی بیان داشت: در این مسابقات تیم های ˈهیات والیبال شاهین شهرˈ و ˈآب منطقه ایˈ نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.

رئیس مجموعه فرهنگی ورزشی خانه کارگران اداره کل کار و تامین اجتماعی استان اصفهان تصریح کرد: همچنین تیم ˈگروه صنعتی انتخابˈ بعنوان تیم اخلاق این دوره از مسابقات معرفی و به نفرات برتر این رقابت ها جوایز نقدی، کاپ و حکم قهرمانی اهدا شد.

وی افزود: این رقابت ها به همت اداره امور ورزش کارگران و هیات ورزش کارگری استان اصفهان و قضاوت 10 داور در سالن چند منظوره باشگاه کارگران برگزار شد.

سرپرست سی امین دوره مسابقات والیبال استان گفت: دیدار نهایی و رده بندی این رقابت ها با حضور «کامران» نماینده مردم اصفهان در مجلس، قادری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و و سرپرست هیات ورزش کارگری اصفهان انجام شد.