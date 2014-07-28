تاخیر 3 ساله در زمان تحویل سه فاز مسکن مهر بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد آسایش ظهر دوشنبه در نشست شورای اسلامی شهر بوشهر با تبریک فرا رسیدن عید سعید فطر اظهار داشت: از شهرداری منطقه 2 که ظرف یک هفته اقدام به جمع آوری نخاله های پشت جمعه بازار کرده تشکر کرده و امید است که دیگر شاهد اینگونه آلودگی ها در سطح شهر نباشیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای شهر بوشهر با بیان اینکه شهرک نیایش از پروژه های مهم در حال ساز و ساخت بوده تصریح کرد: در سال 87 مزایده عمومی زمین 33 هزار هکتاری مسکن ستاد منطقه نیروی دریایی وارد مزایده شده که بسیار عمل خوبی بود.

وی ادامه داد: در بهمن ماه سال 88 عملیات ساخت و ساز انجام شده و طبق توافقات بین اعضا و شرکت مورد نظر زمان تحویل کلید ساختمان ها 24 ماهه بود.

آسایش اضافه کرد: بنا به دلایلی این مورد طبق قرارداد اولیه محقق نشده و پس از آن قرار گذاشته شد که نهایتا کلید این ساختمان ها 12 فروردین 91 در دست مالکان باشد.

عضو شورای شهر با بیان اینکه این شهرک قرار بود در سه فاز با 2500 واحد مسکونی اجرا شود تاکید کرد: باید اقدامات مورد نظر صورت گرفته و مردم به حق قانونی خود دست پیدا کنند زیرا با گذشت زمان هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته و بدون پیگیری، مردم نتیجه ای نخواهند گرفت.