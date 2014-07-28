اجرای طرح آزمایشی ترافیکی محدوده پارک نشاط شهر کرمان اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمان از اجرای طرح آزمایشی ترافیکی محدوده پارک نشاط به منظور روان سازی و کاهش ترافیک در این محدوده خبر داد.

علی زنگی آبادی گفت: به دلیل بار ترافیکی که در محدوده پارک نشاط باعث گره های ترافیکی در بعضی از قسمت های پارک نشاط شده است، اجرای یک طرح ترافیکی در راستای روان سازی و همچنین کاهش ترافیک لازم و ضروری می باشد.

وی با اشاره به اینکه این طرح ترافیکی به کارگروه ترافیک پیشنهاد شد، افزود: پس از بررسی های لازم توسط کارشناسان ترافیکی، طرح به کارگروه ترافیک ارجاع شد و بعد از اعمال نظر اعضای کارگروه ترافیک، طرح مصوب و برای اجرا به سازمان ترافیک ابلاغ شد.

زنگی آبادی در پایان از کلیه همشهریان و رانندگان عزیز خواست تا با اجرای کامل قوانین ترافیکی و رانندگی یاور شهرداری در ارائه بهتر خدمات باشند.

تعامل شهرداری کرمان با صنف میوه فروشی در رفع نازیبایی های شهری

معاون خدمات شهری شهردار کرمان در نشست هم اندیشی در جهت رفع نازیبایی های شهری از سوی صنوف میوه فروشی گفت: این نشست با هدف بررسی و رفع مشکلات شهری شامل سد معبر، سایه بان های فرسوده و نازیبا، تابلوها، برچسب ها، تراکت ها و دیوارنویسی ها که از سوی اصناف انجام و باعث نازیبایی شهر می باشد، برگزار شده است.

علی بابایی ادامه داد: به زودی نشست های مشترکی با صنوف دیگر از جمله سنگتراش، باتری ساز ، آپاراتی و صافکار برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: در این نشست، نماینده اتاق اصناف و رئیس صنف میوه فروشی در جهت رفع مشکلات این صنوف در نازیبایی شهر ظرف یک ماه آینده قول مساعد دادند.

نائب رئیس اول اتاق اصناف نیز در این نشست اجرای این طرح با هم کاری شهرداری را اقدامی بسیار خوب دانست و تصریح کرد: اتاق اصناف 100 درصد از این طرح حمایت می کند.

محمد مهدی عباسی با اشاره به صحبت های استاندار کرمان در جهت جذب توریست در کرمان، گفت: ما به دنبال شهری زیبا هستیم و از طرح شهرداری حمایت می کنیم تا فضا را نیز برای حضور و جذب توریست فراهم کنیم.

وی ضمن قبول برخی نازیبایی های شهر ،برای رفع آنها توسط اصناف قول مساعد داد.

گفتنی است: این نشست با مصوباتی همراه بود که عبارتند از :1-ظرف یک ماه آینده سایه بان های فرسوده و نازیبای میوه فروشان اصلاح و سایه بان های مورد تائید شهرداری و شورا و اصناف نصب شود.

2-صنوف مکلف به قرار دادن چهارچرخ یا سطل زباله مقابل واحد صنفی خود هستند و زباله ها ی خود را سر ساعت مقرر بیرن بگذارند .

3- کسبه از ایجاد سد معبر خودداری و در جهت رفع ان اقدام کنند.

4-در صورت نصب تابلو بر سر در مغازه ها با واحد زیباسازی شهرداری هماهنگ کنند.

5-رنگ آمیزی و زیباسازی صنوف میوه فروشی در دستور کار قرار گیرد.