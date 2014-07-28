دعوت ظریف از وزرای خارجه برای شرکت در نشست کمیته فلسطین عدم تعهد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی هماهنگی بعمل آمده از سوی جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری نشست کمیته فلسطین جنبش عدم تعهد در تهران، محمدجوادظریف طی ارسال پیام دعوت خطاب به وزرای خارجه کشورهای عضو کمیته فلسطین جنبش عدم تعهد ، با اشاره به وقوع فاجعه انسانی در غزه تصریح کرد: صحنه های دلخراش مرگ کودکان ، زنان و مردان بی گناه غزه ، تخریب گسترده این باریکه کوچک و نیز آوارگی هزاران تن از اهالی آن وجدان جامعه جهانی را به درد آورده است.

وزیر خارجه تاکید کرده است : ابعاد گسترده این فاجعه ایجاب می کند که جامعه بین المللی بویژه جنبش عدم تعهد در اسرع وقت واکنش مناسب و شایسته ای با هدف توقف سریع کشتار مردم غزه، کاهش آلام انسانی آنها و پایان بی درنگ تجاوز و اشغالگری نشان دهد.

ظریف با اشاره به اینکه جنبش عدم تعهد همواره متعهدانه به مسئله فلسطین و آلام مردم بی پناه آن توجه داشته و با تشکیل کمیته دائمی فلسطین اهتمام خود را برای کمک به مردم فلسطین اثبات نموده، ضمن ابراز خرسندی خاطر نشان کرد: هم اکنون در این برهه حساس ضروری است که جنبش بار دیگر نقش موثر خود را برای ورود در حل بحران های بین المللی و به طور خاص کمک به مردم غزه ایفا نماید و تحرکات اخیر جنبش بویژه در نیویورک و نیز مواضع اعضای آن گویای این آمادگی بوده است.

وزیر امور خارجه کشورمان بعنوان ریاست جنبش عدم تعهد از وزرای خارجه کمیته فلسطین این جنبش جهت شرکت در نشست یک روزه این کمیته در تهران طی هفته آینده برای بررسی آخرین وضعیت غزه و یافتن راهکارهای حل بحران و نیز کاهش آلام انسانی مردم بی گناه غزه دعوت کرده است.