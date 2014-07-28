یادمان شهدای شهر رشت ساماندهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه شیرزاد ظهر دوشنبه در حاشیه جلسه شورای شهر رشت افزود: مسئولان برای گسترش فعالیت های قرآنی، دینی و فرهنگی باید موثرتر گام بردارند تا فرهنگ ناب محمدی در جامعه حاکم شود.

وی با بیان اینکه برنامه های قرآن محور باید بعد از ماه مبارک رمضان باید همچنان برگزار شود تا شهروندان از آن بیشترین بهره را ببرند، بیان داشت: در سی و هفتمین جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا از حضور موثر یکایک مردم در آخرین روز جمعه ماه مبارک رمضان تقدیر شد.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به اینکه در آخرین جلسه این کمیسیون مسئله ساماندهی یادمان شهدا در سطح شهر به تصویب اعضا رسید، اظهار داشت: پیشرفت امروز کشور حاصل جانفشانی و فداکاری شهدا بوده که در این راستا مسئولان به عنوان خادمان خانواده های معظم شهدا وظیفه دارند برای حفظ یاد و نام شهدا قدم های مثبت و موثرتری بردارند.

وی درباره برگزاری محفل انس با قرآن در سطح مساجد شهر گفت: این طرح که از آغاز ماه مبارک رمضان با حضور قاریان بین المللی در کنار قاریان محلی برگزار شد اقدامی نقش آفرین در انس بیش از پیش شهروندان با قرآن بوده است.

شیرزاد از برگزاری این محفل برای نخستین بار با مشارکت شهرداری، اداره ارشاد شهرستان رشت و دبیرخانه کانون های مساجد گیلان خبر داد و افزود: علاوه بر این پس از اتمام محفل انس با قرآن با افطاری ساده ای از حاضران در آن پذیرایی شد.

وی ادامه داد: این محافل انس با قرآن در مساجد محله هایی به اجرا در آمد که ساکنان آن را اقشار کمتر برخوردار و آسیب پذیر تشکیل داده اند و امید است که اجرای چنین طرح های فرهنگی در آینده نیز استمرار داشته باشد.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر رشت با بیان اینکه برای مقابله با تهاجم فرهنگی به عنوان بخش اصلی جنگ نرم باید فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه ترویج داد، یادآور شد: در سال فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی می توان نقشه های دشمنان نظام و انقلاب را در بخش فرهنگ نقش برآب کرد تا سبک زندگی اسلامی جایگزین آن شود.