سرمایه گذاری 300میلیاردی بنیاد کوثر و برکت درکهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: رونق اقتصادی در استان مستلزم رشد تولید و سرمایه گذاری است.

وی افزود: با توجه به محدودیت های اعتباری دولت و همچنین ناکافی بودن توان بخش خصوصی در استان، ورود نهادهای عمومی غیر دولتی به عرصه سرمایه گذاری در استان ضروری است.

خادمی اظهار داشت: پیگیری های برای حضور این نهادها برای امر سرمایه گذاری در استان انجام شده و تفاهم نامه هایی نیز در این خصوص منعقد شده است.

وی بیان کرد: در این راستا تفاهم نامه ای 150میلیارد ریالی با بنیاد کوثر برای سرمایه گذاری در بخش های کشاورزی و صنعت منعقد شده است.

استاندار استان افزود: بنیاد برکت نیز تعهد کرده در حد 150 میلیارد تومان در زمینه سرمایه گذاری در استان مشارکت کند.

تحرک عمرانی در استان با جذب فاینانس داخلی و خارجی

وی همچنین جذب فاینانس داخلی را یکی از رویکردهای مسئولین استانی برای اجرای پروژه های عمرانی عنوان کرد و گفت: دراین راستا مذاکراتی با شرکتهای خاتم الانبیاء و خاتم الاوصیاء برای اجرای پروژه های عمرانی از جمله اتمام جاده پاتاوه به دهدشت صورت گرفته است.

خادمی، استفاده از روش فاینانس و منابع مالی خارجی را یکی دیگر از روش های تأمین منابع مالی پروژه های عمرانی ذکر کرد و اظهار داشت: با استفاده از روش فاینانس که اعتبار خوبی دارد می توان تحرک عمرانی در استان ایجاد کرد.

وی افزود: در تلاش هستیم برای اجرای پروژه سد تنگ سرخ یاسوج منابع خارجی جذب کنیم.

استاندار همچنین از تدوین منشور اصلاح نظام اداری خبرداد و گفت: طی سالهای اخیر اختلالاتی در سیستم اداری بوجود آمده و این مشکلاتی ایجاد کرده است.

توقف استخدامها برای اصلاح نظام اداری

وی از توقف استخدامها خبر داد و اظهار داشت: اگر چه این مسئله به لحاظ عمومی به ضرر دولت است اما برای اصلاح سیستم اداری تا حدی که سیستم دچار مشکل نشود، این کار باید انجام می شد.

وی همچنین بر تکریم ارباب رجوع تاکید کرد و گفت: نباید سیستم اداری به شکلی عمل کند که ارباب رجوع برای انجام کارش به دنبال واسطه باشد.

خادمی افزود: این مسئله هم اکنون نارضایتی هایی ایجاد کرده که همه باید تلاش کنیم این مشکل حل شود.

خادمی در پایان بر اطلاع رسانی گسترده و انعکاس عملکرد یک ساله دولت یازدهم از سوی دستگاه های مختلف تاکید کرد و افزود: مدیران باید در این راستا ارتباط و تعامل بیشتری با رسانه های جمعی استان داشته باشند.