رقابت نفتی ایران و آمریکا برای تسخیر بازارهای آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز در گزارش خود می نویسد: در حالی که آمریکا بعد از ۴۰ سال ممانعت قانونی، برای اولین بار به فروش نفت مازاد خود به بازارهای آسیایی تلاش می کند، نفت فوق سبک ایران به رقیبی برای این کشور تبدیل شده‌ است.

ایران که صادرات نفت خام‌ آن به خاطر تحریم های غرب نصف شده، به بزرگترین مصرف‌کننده نفت جهان یعنی چین، میعانات گازی با کیفیت بالا و قیمت ارزان صادر می کند، موضوعی که عرصه را برای رقابت میعانات گازی آمریکا در بازارهای آسیایی تنگ می کند.

رویترز در ادامه مدعی شده که ایران نفت سبک خود را بین پنج تا هشت دلار پائین تر از قیمت جهانی به فروش می رساند.

میعانات گازی نوعی نفت خام فوق سبک است که از میادین گازی تولید می شود و از دیگر انواع نفت با کیفیت تر و گرانتر است. ظرفیت تولید میعانات گازی ایران کمی بیش از ۴۰۰ هزار بشکه در روز است.

رویترز در ادامه می نویسد که در حالی که کره جنوبی و ژاپن مایل به خرید نفت فوق سبک آمریکا هستند، چین قبلا قراردادهای خرید یک ساله میعانات گازی مورد نیاز خود با ایران را امضا کرده‌ و انتظار نمی رود حتی میعانات گازی آمریکا را در قالب قراردادهای کوتاه مدت وارد کند.

آمریکا که تولید نامتعارف نفت فوق سبک از سنگ های رسی (شیل) را افزایش می دهد، برای رقابت با ایران در فروش آن، با تنگناهای کیفیتی و قانونی مواجه است و این امر حتی چشم انداز فروش میعانات گازی آمریکا به دیگر مشتریان نفتی آسیایی را در هاله ای از ابهام قرار داده است.

این در حالی است که آژانس بین‌المللی انرژی پیش از این اعلام کرده‌ که بنا بر پیش بینیهای این آژانس، ایالات متحده در سال ۲۰۱۷ با پشت سر گذاشتن عربستان سعودی به بزرگترین تولیدکننده نفت خام در جهان تبدیل خواهد شد.

رویترز می نویسد که ایران نفت فوق سبک و با کیفیت خود را پنج دلار زیر قیمت دبی و هشت دلار زیر قیمت میعانات گازی قطر می فروشد. ایران بخش اعظم میعانات گازی خود را از میدان پارس جنوبی تولید می کند، میدانی که با قطر مشترک است و این کشور نیز تقریبا تمام میعانات گازی خود را از پارس جنوبی تولید می‌کند و روزانه 450 هزار بشکه به کشورهای آسیایی صادر می کند.

بر اساس این گزارش، ایران بعد از توافق هسته ای شش ماهه ژنو که از آخر دی ماه به اجرا گذاشته شد، صادرات نفت خود را با 30 درصد افزایش به 1٫25 تا 1٫3 میلیون بشکه در روز رسانده که بخش بزرگی از آن نفت بارگیری شده از پارس جنوبی (میعانات گازی) به مقصد چین بوده‌ است.