نماز عید فطر به امامت آیت الله طباطبایی نژاد در اصفهان برگزارمی شود

حجت الاسلام محمدرضا صالحیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قرار بود مطابق سنوات گذشته نماز عید فطر امسال به امامت آیت الله مظاهری رئیس حوزه علمیه اصفهان برگزار شود اما به دلیل کسالت مختصر ایشان نماز عید فطر به امامت آیت الله طباطبایی امام جمعه اصفهان برگزار می شود.



وی با بیان اینکه این نماز از ساعت 7 صبح در میدان امام اصفهان اقامه می شود، بیان داشت: امیدواریم مردم مومن و انقلابی اصفهان با حضور به موقع در این مراسم از خطبه های نماز عید فطر نیز بهره ببرند.



مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان اصفهان همچنین زکات فطره برای هر فرد بالغ و مکلف را 4500 تومان دانست و تاکید کرد: این زکات بر فردی واجب است که در شب عید فطر مکلف بوده و فقیر و نان خور دیگران نیز نباشند.



وی ادامه داد: کسانی که این شرایط را داشته باشند باید زکات فطره خودشان و کسانی که نان خور و تحت تکفل آنها هستند را بپردازد بنابراین کسی که مکلف نیست مانند کودکی که هنوز بالغ نشده، زکات و نماز بر او واجب نیست و زکات فطره وی را باید سرپرست او بپردازد.



حجت الاسلام محمدرضا صالحیان با بیان اینکه وقت پرداختن زکات فطره از شب عید (از مغرب روز قبل عید تا ظهر روز عید) است، گفت: زکات فطره یک واجب عبادی است و باید آنچه را که می پردازیم به نیت زکات و به قصد قربت باشد.