دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از مردم برای شرکت در نماز عید فطر

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه فراخوان، از مردم ایران اسلامی برای اقامه نماز عید سعید فطر دعوت به عمل آورد.
در این اطلاعیه آمده است:
"مردم مؤمن، روزهدار و انقلابی ایران اسلامی همگام با سایر مسلمانان با گذشت یک ماه از ماه میهمانی و ضیافت بزرگ الهی و با تزکیه و تهذیب نفس از هواها و خواهشهای نفسانی و دوری از گناه،کبر و غرور و روی آوردن به درگاه ربوبی حضرت احدیت با خضوع و خشوع، ابتهال و دعا، راز و نیاز به درگاه بینیازکریم متعال و روزهداری تمام در این گرمای تابستان که به فرموده پیامبر اعظم اسلام (ٌص) جهادی بس بزرگ است و توشهگیری از خوان گسترده رمضانالمبارک و میهمانی حضرت دوست و با بهرهمندی و درک ایام و لیالی پرفیض قدر و درک "گاه استجابت دعا"؛ اینک به سوی عید بزرگ فطر و جشن بزرگ رمضان میروند تا هرکس عیدی خود را از حضرت احدیت بگیرد.
عید، میعادی در زمان است و فطر میثاقی با فطرت پاک بشر، چراکه عید بازگشت و عود است به خویشتن خویش و حل مشکلات و معضلات بشر، و رمضان ضیافت و دعوتی است برای بازیافتن و بازشناساندن خودِ گمشدۀ بشریت و ندایی است برای توجه دادن به غافلان، درجای ماندگان و خفتگان دنیوی و توجه به خدای فراموششده جهان ما انسانها، رمضان، ضیافتی بس بزرگ برای تناول از جاری رحمت و برکت و رزق الهی و تقوا و بندگی و پایان این ضیافت و میهمانی خدا، عید قبول و عید توفیق بر طاعت و اطاعت، عید توبه وتزکیه و تهذیب نفس و عید صبر بر طاعت و عبادت الهی و صبر بر حلال خدا و عید پرهیزگاری و تقوا و شکیبایی بر مصیبت و معصیت الهی و «عید عتق من النار و الفوز بالجنه» است.
درود بر عید بشریت و عید امتحان و ابتلاء الهی در پایان ماه ضیافت و میهمانی الهی و صد درود بر عید فطر و فطرتهای پاک و جلاشده و صیقل خوردۀ بشریت در جاری رمضان که با استعانت از حضرت احدیت صفای باطن پیدا کرده و طاغوت درون را شکسته و روح و روان پاک و پاکیزه را به فطرت جان انسان های عاشق هدیه داده است.
اینک در پایان ماه ضیافت الهی، همه با هم، با قلوبی آکنده از ایمان وتقوای الهی، همچون قطرهای، خود را به دریای بیکران و اقیانوس فطر جاری و وحدتبخش و امیدآفرین رمضان میسپاریم و در صفوفی متحد و منسجم، عزتبخش وغرورانگیز و حماسهآفرین، خود را در دریای عید وجاری نماز فطر شستشو داده، ضمن ابراز همدردی و حمایت با مردم آواره و مظلوم فلسطین قهرمان و غزۀ مقاوم، برای تمام مظلومان عالم درسوریه، عراق، لبنان، مصر، بحرین، عربستان، افغانستان و سایر بلاد به درگاه احدیت، دعا گفته و توفیق برپایی حکومت و تمدن بزرگ اسلامی را در سراسر جهان در کنف حمایت و در زیر بیرق حضرت ولیعصر (عجلالله تعالی فرجهالشریف) را از آستان احدیت مسألت میکنیم.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با دعوت مجدد از عموم مردم مؤمن، روزهدار و انقلابی ایران اسلامی، درخواست میکند تا همدل، همگام و همصدا با سایر مسلمانان در دیگر بلاد بهمنظور اقامه نماز عید فطر در تمامی مصلاهای سراسر کشور، حضوری گسترده، معنوی و حماسی یابند و برای رفع مشکلات جهان اسلام و رفع ظلم و ستم از مظلومان و محرومان عالم، ظهور آخرین منجی عالم بشریت را از درگاه ایزد منان طلب کنند."
