کتاب«طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» نوشته رهبر معظم انقلاب اسلامی بازخوانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب اسلامی در مشهد مقدس سلسله جلسات بازخوانی کتاب ارزشمند حضرت آیت الله العظمی خامنه ای «مدّ ظله العالی» با عنوان طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن را برگزار کرد.

در این جلسات که از93/4/31 لغایت 93/5/5 در محل حسینیه مرحوم حضرت آیت الله سید جواد خامنه ای برپا شد، علاوه بر مباحث مقدماتی تحت عنوان ضرورت دستیابی به «دستگاه فکری اسلام» و همچنین اهمیت عمق بخشی به تفکر دینی نیروهای انقلابی، مبحث ایمان و مبحث توحید کتاب مزبور توسط حجت الاسلام و المسلمین رضا غلامی، رئیس مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا تشریح شد.

همچنین در این جلسات ضمن بیان مطالب کلیدی کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، پاسخگویی به پرسش های جدید فکری- دینی از منظر کتاب مورد اشاره نیز مورد توجه قرار گرفت.

بر اساس این گزارش این سلسله جلسات جهت بازخوانی اندیشه‌های مقام معظم رهبری بصورت هفتگی در مشهد استمرار خواهد یافت.

