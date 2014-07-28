امکان ارایه تسهیلات به خیرین حوزه تجاری سازی در استان سمنان فراهم شد

سید محمد اسماعیل جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پارک علم و فناوری استان سمنان بر اساس ابلاغ بخشنامه اخیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، امکان ارایه تسهیلات به خیرین برای ساخت فضاهای پژوهشی و تجاری سازی محصولات شرکت های دانش بنیان فراهم شده است.

وی گفت: طبق بخشنامه ارسالی از سوی وزارت متبوع، خیرینی که تمایل دارند در حوزه تجاری‌سازی وارد شوند اما منابع مالی لازم و کافی را ندارند می‌توانند با همکاری این پارک از بانک های عامل اعتبار لازم را اخذ و پروژه مورد نظر خود را اجرایی کنند.

رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان خاطرنشان کرد: بر اساس مجوز صادر شده سود اعتبارات دریافتی توسط پارک تعهد و پرداخت خواهد شد و فقط اصل وام توسط خیرین در یک بازه زمانی مشخص باز پرداخت می شود.

جلالی در پایان تصریح کرد: با اجرایی شدن این بخشنامه پتانسیل قابل توجهی برای توسعه فعالیت های خداپسندانه و خیرخواهانه خیرین بزرگوار و بانیان این امر فراهم خواهد شد.