به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله محمدرضا ناصري در گردهمايي مديران موسسات قرآني و مسئولان اتحاديه‌ها و تشكل‌هاي قرآني استان يزد اظهار داشت: فعاليت‌هاي انجام شده از سوي موسسات و تشكل هاي قرآني در استان يزد بسيار خوب اما بسيار اندك است و هنوز جاي كار بسياري دارد.

وي با بيان اينكه قرآن بايد وارد زندگي، گفتار، عمل، قوانين، حركت‌هاي اجتماعي، روحيه جوانان، عادات زندگي و كليه برنامه‌ها و امور زندگي شود، خاطرنشان كرد: برخي قرآن را به لفظ قبول دارند و به آن احترام مي‌ گذارند اما در عمل به آن توجه ندارند و زندگي آنها بر اساس دستورات قرآن نيست.

قرآن بايد مقدمه آموزش به كودكان باشد

امام جمعه يزد با تاكيد بر اينكه قرآن بايد از اول زندگي انسان وارد برنامه شود و در تربيت فرزندان نيز مورد توجه قرار گيرد، تاكيد كرد: قرآن بايد مقدمه آموزش به كودكان باشد و هر آموزشي بر اساس آموزه هاي قرآني انجام شود.

آيت الله ناصري تشكل ها، موسسات و اتحاديه هاي قرآني بايد با يكديگر يكپارچه شوند و يك كار واحد در راستاي ترويج فرهنگ و آموزه هاي قرآني انجام دهند.

وي با تاكيد بر اينكه قرآن بايد بيشتر در اجتماع وارد شود،‌ تصريح كرد: در جامعه اي كه جوانان آن از قرآن كمتر اطلاع دارند بايد بازتر و گسترده تر عمل كرد به ويژه در زمينه آموزش هاي قرآني بايد اقدامات به روز و جديد شود.

امام جمعه يزد ضمن قدرداني از حركت ها و اقدامات خوب موسسات قرآني خاطرنشان كرد: البته دولتمردان نيز نبايد خود را بيگانه بدانند و بايد در اين زمينه سرمايه گذاري كنند.

آموزش و پرورش به مسئوليت هاي خود در قبال قرآن عمل كند

وي همچنين بر فعالتر شدن مساجد در زمينه برنامه هاي قرآني تاكيد كرد و يادآور شد: آموزش و پرورش نيز بايد مسئوليت هاي خود را به خوبي در قبال قرآن و نوجوانان انجام دهد.

آيت الله ناصري با بيان اينكه همين حالا نيز براي گسترش فعاليت هاي قرآني دير شده است، عنوان كرد: تا از اين ديرتر نشده بايد اقدامات لازم را در زمينه جذب جوانان و نوجوانان به قرآن انجام دهيم زيرا در غير اين صورت، به جاي قرآن، برنامه هاي مبتذل ماهواره و سايت هاي مستهجن اينترنت جايگزين آن خواهد شد و ارمغان آن زندگي هاي پوچ و فردگرا خواهد بود.

وي با اشاره به اينكه رسانه هاي بيگانه به دنبال از هم گسستن بنيان خانواده ها هستند، يادآور شد: همين تاثيرپذيري از ماهواره ها سبب شده كانون خانواده ها سرد و خانه ها بي روح و روابط خانوادگي كمرنگ شود.

امام جمعه يزد تاكيد كرد: قرآن مي تواند شمع جمع زندگي شود زيرا عمل به قرآن و دستورات آن، زندگي سعادتمندانه اي براي انسانها رقم خواهد زد.

موسسات قرآني در قبال قرآن احساس مسئوليت كنند

سرپرست اداره كل ارشاد استان يزد نيز در اين مراسم با اشاره به اينكه خدمت به ترويج فرهنگ قرآن لياقت مي خواهد، اظهار داشت: موسسات قرآني از اين لياقت و شايستگي بهره مند شده اند به همين دليل بايد خدا را شاكر باشند و در قبال قرآن احساس مسئوليت كنند.

محمدرضا دهبيدي پور ادامه داد: علاوه بر قرائت قرآن بايد به مفاهيم آن نيز توجه شود و شرايط فراهم كنيم تا درك درستي از مفاهيم قرآن انجام شود.

وي با اشاره به بخشي از سخنان مقام معظم رهبري در مورد توجه به قرآن خاطرنشان كرد: لازم است با برنامه ريزي صحيح در راستاي ترويج فرهنگ قرآني قدم برداريم و براي تحقق اين هدف به ياري مسئولان موسسات قرآني در سراسر استان يزد نياز داريم.

در اين مراسم موسسات برتر قرآني در استان يزد معرفي و از آنجا تجليل شد.