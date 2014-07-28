هیئت جانبازان و معلولین فارس در کشور سوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس هیئت جانبازان و معلولین فارس ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در این خصوص گفت: طبق آمار عملکرد سال 92 فدراسیون جانبازان و معلولین، استان فارس در بین هیئت های ورزشی سراسر کشور با کسب 563 امتیاز رتبه سوم را به خود اختصاص داد .

اسماعیل دلشاد توضیح داد: طبق آمار منتشر شده هیئت فارس در بخش آقایان با 340 امتیاز رتبه دوم کشور ، در بخش مدیریتی نیز با کسب 132 امتیاز رتبه دوم و در بخش بانوان رتبه نهم و در مجموع با کسب 563 امتیاز رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داد .

وی بیان کرد: این در حالی است که هیئت فارس در عملکرد ارزیابی سال 91 در بین هیئت های کشور رتبه یازدهم را کسب کرده بود.

برگزاری مسابقات پینگ پنگ آقایان

رئیس هیئت جانبازان و معلولین فارس همچنین گفت: همزمان با برگزاری اولین جشنواره فرهنگی ورزشی جانبازان و معلولین استان فارس یادواره سردار شهید حاج عبدالله اسکندری، جام رمضان مسابقه پینگ پنگ جانباز و معلول استان فارس رده آقایان در شیراز سومین حرم اهل بیت (ع) برگزار شد.

دلشاد ادامه داد: این دوره از مسابقات زیر نظر کمیته پینگ پنگ آقایان هیئت جانبازان و معلولین استان فارس با مسئولیت عبدالمجید پوروهاب در دو کلاس ایستاده و نشسته برگزار شد.

وی عنوان کرد: درکلاس نشسته جانبازان 70درصد محمود افسرده حال ، سید کاظم بورنجانی و عبدالمجید پوروهاب و در کلاس ایستاده ، حسین زمانی پور ، سید جلال حسینی و محمد جمعه زاده به برتری دست یافتند.