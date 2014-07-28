افزایش آمبولانس‌ های کردستان منوط به تصمیم‌ گیری کلان کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، طیب قدیمی امروزدوشنبه در جلسه کمیسیون کاهش حوادث ترافیکی استان کردستان در سنندج اظهار داشت: ارتقای خدمات رسانی می تواند در آمار تصادفات منجر به مرگ استان نقش بسزایی داشته باشد و از این رو اقدامات لازم در این زمینه انجام شده است.

وی افزود: در خصوص پوشش درمان در چارچوب امکانات برای کد داخل شهری مجوز داریم و بر اساس آن نیروی لازم را جذب کرده‌ ایم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان بیان کرد: احداث یک پایگاه بهداشتی نیازمند صدور شش مجوز استخدامی است و البته فضای فیزیکی این امرنیز در اولویت‌ قرار دارد.

قدیمی یادآور شد: همچنین مجوز توسعه تعداد آمبولانس‌ ها در استان منوط به تصمیم‌ گیری کلان در سطح کشور است و انتظار می رود با توجه به نیازهای هر استان دستگاه های مورد نیاز فراهم شوند.

وی همچنین به نیاز استان به بی سیم با توجه به کوهستانی بودن آن اشاره کرد و ادامه داد: انتظار می رود در آینده نزدیک زیر ساخت های لازم برای استفاده از بی سیم ها و فرکانس های موجود فراهم شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان همچنین به تامین متخصص مغز و اعصاب در بیمارستان های استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضز چهار متخصص اورژانس و یک متخصص جراحی اعصاب در بیمارستان سیار استان مقیم هستند.

قدیمی اظهار داشت: به یاری خداوند متعال و با توجه به برنامه ریزی های لازم در آینده نزدیک در یکی از شهرستان ‌های سطح استان جراح متخصص مغز و اعصاب فعالیت خود را آغاز می کند.

وی به افرایش تعداد متخصصین بخش اورژانس‌ بیمارستان‌ های سطح استان اشاره کزد و افزود: در راستای تامین نیاز مراجعه کنندگان، بسترهای خدمات رسانی هر چه بهتر فراهم می شود.