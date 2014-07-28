هلاکت 91 نظامی صهیونیست از آغاز تجاوز به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، گردان های عزالدین قسام اعلام کرد: رزمندگان مقاومت موفق به هلاکت91 نظامی رژیم صهیونیستی را در درگیری های مستقیم به هلاکت رسانده اند.

در بیانیه گردانهای عزالدین قسام آمده است: صدها نظامی صهیونیست نیز زخمی شده اند که جراحات برخی از آنها خطرناک است.

عزالدین قسام اعلام کرد: تعداد کشته بسیار بیشتر از آمار موجود است و این آماری است که رزمندگان مقاومت در درگیری های مستقیم با ارتش رژیم صهیونیستی به دست آورده اند.

شایان ذکر است که رژیم صهیونیستی تعداد نظامی کشته شده این رژیم را 43 نفر اعلام کرده است. از زمان تجاوز این رژیم به غزه هزاران فلسطینی شهید و زخمی شده اند.