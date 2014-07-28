  1. اقتصاد
۶ مرداد ۱۳۹۳، ۱۶:۰۸

گزارش روزانه بورس؛

814 میلیون سهم در بورس تهران فروخته شد

در پایان معاملات امروز، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با 149 واحد رشد به 74 هزار و 997 واحد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس و اوراق بهادار در جریان معاملات امروز دوشنبه بازار سرمایه با 149 واحد رشد به رقم 74 هزار و 997 واحد رسید و به چند قدمی کانال 75 هزار واحدی ایستاد.

شاخص 30 شرکت بزرگ 2 واحد، شاخص آزاد شناور 184 واحد، شاخص بازار اول 112 واحد، شاخص بازار دوم 277 واحد و شاخص صنعت 146 واحد در معاملات امروز رشد یافت.

همچنین در معاملات امروز بازار سرمایه 814 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 232 میلیارد تومان در بیش از 50 هزار نوبت معاملاتی داد و ستد شد. ارزش بازار نیز بیش از 341 هزار میلیارد تومان است.

