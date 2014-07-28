  1. استانها
  2. فارس
۶ مرداد ۱۳۹۳، ۱۶:۰۴

غرابی خبرداد:

اجرای نمایش عروسک گردانی در اماکن تاریخی فرهنگی شیراز

اجرای نمایش عروسک گردانی در اماکن تاریخی فرهنگی شیراز

شیراز – خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری فارس از اجرای نمایش عروسک گردانی "جی جی بی جی" به مناسب عید سعید فطر در اماکن تاریخی شیراز توسط این اداره کل خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام غرابی با اعلام این خبر گفت: نمایش عروسکی جی جی- بی جی با قدمت 100 ساله در شیراز یکی از قدیمی ترین و اصیل ترین هنرهای نمایشی در ایران است که اصل بداهه گویی و کار گروهی هماهنگ از شاخصه های نمایش عروسکی محسوب می شود و در قدیم این نمایش در صبح مراسم عروسی و در مناسبت ها و مراسم شادی برگزار می شده که با برنامه ریزی  صورت گرفته و به منظور گرامیداشت عید سعید فطر این نمایش در مجموعه های تاریخی فرهنگی آرامگاه حافظ ، آرامگاه سعدی و ارگ کریم خانی جهت عموم برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه  اجرای این برنامه توسط گروه هنری سفیر انجام می شود، افزود: این نمایش  که پیش از این در هفتمین و سیزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران موفق به کسب جایزه شده ، دارای چهار بازیگر بوده و یک نفر به عنوان راوی  داستان به اجرای برنامه خواهد پرداخت و همراه با برنامه ، بداهه نوازی و موسیقی محلی شیراز  نیزنواخته خواهدشد.

این برنامه در روز سه شنبه هفتم مردادماه جاری از ساعت 18و 30 دقیقه تا 19 و 30 دقیقه در مجموعه تاریخی فرهنگی سعدی، چهارشنبه هشتم  مرداد درهمین ساعت در مجموعه تاریخی فرهنگی آرامگاه حافظ و روز پنجشبه 9 مردادماه نیز در همین ساعت در محوطه بیرونی ارگ کریم خانی برگزار می شود.

کد خبر 2340263

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها