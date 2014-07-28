اجرای نمایش عروسک گردانی در اماکن تاریخی فرهنگی شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام غرابی با اعلام این خبر گفت: نمایش عروسکی جی جی- بی جی با قدمت 100 ساله در شیراز یکی از قدیمی ترین و اصیل ترین هنرهای نمایشی در ایران است که اصل بداهه گویی و کار گروهی هماهنگ از شاخصه های نمایش عروسکی محسوب می شود و در قدیم این نمایش در صبح مراسم عروسی و در مناسبت ها و مراسم شادی برگزار می شده که با برنامه ریزی صورت گرفته و به منظور گرامیداشت عید سعید فطر این نمایش در مجموعه های تاریخی فرهنگی آرامگاه حافظ ، آرامگاه سعدی و ارگ کریم خانی جهت عموم برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه اجرای این برنامه توسط گروه هنری سفیر انجام می شود، افزود: این نمایش که پیش از این در هفتمین و سیزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران موفق به کسب جایزه شده ، دارای چهار بازیگر بوده و یک نفر به عنوان راوی داستان به اجرای برنامه خواهد پرداخت و همراه با برنامه ، بداهه نوازی و موسیقی محلی شیراز نیزنواخته خواهدشد.

این برنامه در روز سه شنبه هفتم مردادماه جاری از ساعت 18و 30 دقیقه تا 19 و 30 دقیقه در مجموعه تاریخی فرهنگی سعدی، چهارشنبه هشتم مرداد درهمین ساعت در مجموعه تاریخی فرهنگی آرامگاه حافظ و روز پنجشبه 9 مردادماه نیز در همین ساعت در محوطه بیرونی ارگ کریم خانی برگزار می شود.