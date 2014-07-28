افزایش نظارت بر خدمات دهی مراکز اقامتی آذربایجان شرقی به مسافران

به گزارش خبرنگار مهر، فرزین حق پرست ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از چند مرکز اقامتی و موزه های کلانشهر تبریز در گفتگو با خبرنگاران از پیش بینی افزایش مسافران تابستانی و شروع مسافرت ها از فردا و پس فردا خبر داد و گفت: با اتمام ماه مبارک رمضان پیش بینی می شود آمار مسافران ورودی به آذربایجان شرقی رشد چند برابری داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه در روزهای باقیمانده تابستان، ساعت کاری موزه‌ های آذربایجان شرقی افزایش می یابد، افزود: البته یک روز تعطیلی آنها نیز که قبلا بود، اکنون حذف شده و مسافران و گردشگران عزیز می توانند با خیال راحت تمام روزهای هفته از موزه ها و سایر اماکن تاریخی استان بازدید کنند.

حق پرست در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه 50 راهنمای آموزش دیده و کاربلد گردشگری در موزه‌ ها و محوطه‌ های تاریخی آذربایجان شرقی مستقر شده اند، ادامه داد: تلاش مجموعه این است که مسافران و گردشگران آذربایجان شرقی با شادی و خاطرات خوب استان را ترک کنند و برای همین منظور تمام توان و امکانات خود را در این دو ماه باقیمانده تابستان به کار خواهیم گرفت.