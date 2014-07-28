بانک اطلاعاتی والدین دانش آموزان در کرمان تهیه شود/ ارسال 540 طرح اقدام پژوهی به پژوهشکده تعلیم و تربیت

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم جهانگیری پیش از ظهر دوشنبه در جمع فرهنگیان به ظرفیت ها و توانمندی های والدین دانش آموزان برای رفع مشکلات این حوزه اشاره و تصریح کرد: باید کمک های والدین به صورت شفاف مشخص شود.

جهانگیری بر لزوم تهیه بانک اطلاعاتی والدین دانش آموزان تاکید کرد و اذعان داشت: این امر زمینه لازم برای بهره مندی از تخصص ها و حرفه های والدین را فراهم می آورد.

این مسئول با اشاره به لزوم آشنایی دانش آموزان با ارزش های دینی گفت: فرزندان بزرگترین سرمایه خانواده ها هستند و لذا باید برای تعلیم و تربیت آنها نهایت دقت را بکار برد.

وی با اشاره به اهمیت پژوهش در آموزش و پرورش ادامه داد: آموزش هایی که به دانش آموزان داده می شود باید به گونه ای باشد که به صورت عملی بتوان در آنها استفاده کرد.

جهانگیری از ارسال 540 طرح اقدام پژوهی از سراسر استان کرمان به پژوهشکده تعلیم و تربیت خبر داد و اذعان داشت: بیشترین طرح ها از جیرفت، سیرجان و ناحیه دو کرمان بوده است.

این مسئول از پرداخت حق التحریر فرهنگیان استان کرمان خبر داد و اذعان داشت: حقوق و مزایای تمامی کارکنان قراردادی آموزش و پرورش استان کرمان پرداخت شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش ستان کرمان همچنین در خصوص سرویس مدارس نیز گفت: رانندگان سرویس های با همکاری راهنمایی و رانندگی و شهرداری کرمان انتخاب می شوند.