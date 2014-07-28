ترافیک محورهای البرز با 20 دوربین کنترل می شود

رحمت شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به پایان ماه مبارک رمضان و شروع مسافرت هموطنان جلساتی با انجمن های صنفی و شرکت های حمل ونقل مسافر برگزار شد.

شعبانی در ادامه تاکید کرد: به همین منظور نظارت در جلسات برگزار شده بيشتر بر فعاليت شركت هاي حمل و نقل مسافر، فروش اینترنتی بلیت اتوبوس، هماهنگی برای فروش بلیت اتوبوس در سطح شهر، استفاده از ناوگان ايمن و مناسب براي جابجايي مسافران و هماهنگي با ساير دستگاه ها تاکید شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: در استان البرز 26 شركت حمل و نقل مسافر با در اختیار داشتن 2 هزار و 532 دستگاه انواع وسايل نقليه عمومي شامل اتوبوس، ميني بوس و سواري کرايه در ايام تابستان به مسافران سرويس دهي مي کنند و آمادگي لازم براي برقراري سرويس هاي فوق العاده در صورت ضرورت و در ايام خاص در را دارند.

معاون حمل و نقل اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان البرز بیان کرد: طی تابستان سال گذشته 594 هزار و 600 مسافر توسط 31 هزار و 584 سرویس از استان البرز جابجا شده اند.

شعبانی تصریح کرد: مسافران می توانند نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با حمل و نقل جاده اي از طريق صندوق هاي نصب شده در پايانه مسافري استان البرز و همچنین سامانه پیام کوتاه 3000143 ما را در ارائه خدمات مناسبتر ياري کنند.

این مسئول اضافه کرد: هموطنان می توانند در صورت بروز هرگونه مشکل و يا نياز به راهنمايي بيشتر با نمايندگي اداره كل در پايانه مسافري استان که به صورت شبانه روزي پاسخگوي مسافران هستند، در میان بگذارند.



وی گفت: وجود 20 دوربین نظارت تصویری و 30 دستگاه تردد شمار در محورهای مواصلاتی استان البرز و همچنین استفاده از امکانات و تجهیزات، وضعیت تردد محورهای ارتباطی استان را به صورت شبانه روزی رصد کنند و در جریان ترافیک محورها قرار بگیرند.



شعبانی در پایان یادآور شد: مرکز مدیریت راه های استان البرز نیز به صورت شبانه روزی بر تردد محورها نظارت دارد و با اطلاع رسانی وضعیت ترافیک استان، هماهنگی لازم را برای برقراری تردد ایمن با سایر دستگاه ها انجام می دهد و با شماره تلفن های 3-34184000 پاسخگوی مسافران در خصوص وضعیت ترافیک در محورهای استان است.