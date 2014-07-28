بودجه قرآني ادارات بايد به موسسات قرآني سپرده شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حميدرضا مطهريان در گردهمايي روساي موسسات قرآني استان يزد اظهار داشت: بحث برون سپاري و واگذاري فعاليت هاي قرآني به بخش خصوصي در زمينه فرهنگي متفاوت با زمينه هاي اقتصادي است زيرا كار اقتصادي اغلب زودبازده است و بخش خصوصي خود به دنبال سرمايه گذاري در زمينه هاي اقتصادي است.

وي ادامه داد: اما كار در زمينه هاي فرهنگي به ويژه قرآني درآمدزا نيست و نمي توان از بخش خصوصي انتظار سرمايه گذاري در اين زمينه داشت به همين دليل دولت بايد در اين زمينه هزينه كند.

عضو شوراي اسلامي شهر يزد خاطرنشان كرد: پيشنهاد ما اين است كه دولت بودجه هايي كه براي امور قرآني در اختيار ادارات قرار مي دهد، به موسسات قرآني واگذار كند تا اين مراكز به ترويج فرهنگ قرآني، آموزش و ... بپردازند.

وي تصريح كرد: دولت اگر بتواند به موسسات قرآني اعتماد كند، مطمئن باشد كه با همين بودجه اي كه در اختيار موسسات قرآني قرار مي دهد، كاري چند برابر ادارات دولتي انجام خواهند داد.

پشتوانه كار موسسات قرآني، عشق به قرآن و دلسوزي براي جامعه است

مطهريان تاكيد كرد: پشتوانه كار موسسات قرآني، عشق به قرآن و دلسوزي براي جامعه است به همين دليل مي توانند بسيار موفق در زمينه فعاليت هاي قرآني عمل كند.

عضو شوراي توسعه فرهنگ قرآني كشور ادامه داد: در حال حاضر نيز موسسات قرآني با كمترين هزينه و بيشترين بازخورد كار مي كنند كه اقدامات آنها در خور توجه و شايسته تحسين است.

وي تاكيد كرد: انتظار داريم دولت بودجه هاي خود را به اين سمت سوق دهد گرچه در استان يزد اين كار توسط برخي دستگاه ها تا حدودي انجام شده است.

مطهريان ادامه داد: در حال حاضر اداره كل تبليغات اسلامي استان يزد كل بودجه هاي قرآني، اداره اوقاف و اداره كل ارشاد استان يزد بخشي از بودجه هاي قرآني را از طريق اتحاديه موسسات قرآني به موسسات واگذار كرده اند كه اميدواريم اين واگذاري ها تداوم داشته باشد.

فعاليت هاي موازي در امور قرآني به نفع قرآن نيست

عضو شوراي توسعه فرهنگ قرآن كشور در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه در حال حاضر دو اتحاديه موسسات قرآني در استان يزد فعال هستند كه يكي توسط اداره ارشاد و ديگري توسط اداره كل تبليغات اسلامي استان يزد راه اندازي شده است، تصريح كرد: اين اقدامات موازي به نفع قرآن نيست.

وي با اشاره به اينكه اگر اين دو اتحاديه با يكديگر ادغام شوند، به طور قطع تاثيرگذاري بيشتري خواهند داشت، خاطرنشان كرد: به تازگي كليات ادغام اين دو اتحاديه مورد تصويب قرار گرفته و ساز و كارهاي بعدي آن نيز انجام شده و اميدواريم به زودي شاهد ادغام اين دو اتحاديه و فعاليت بسيار خوب آنها باشيم.

مطهريان در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه كار در زمينه قرآن و ترويج فرهنگ قرآني بايد با جديت، برنامه ريزي، عشق و دلسوزي انجام شود، تصريح كرد: خوشبختانه موسسات قرآني استان يزد از اين ويژگي ها بهره مند هستند و اميدواريم شاهد نتايج و خروجي هاي بسيار ارزنده از موسسات قرآني باشيم.

در اين مراسم كه با حضور امام جمعه يزد، سرپرست اداره ارشاد، مديركل تبليغات اسلامي استان يزد و جمعي از مسئولان استان و مديران موسسات قرآني استان يزد برگزار شد، از چند جلد كتاب قرآني كه به تازگي توسط يكي از موسسات قرآني استان يزد منتشر شده است، رونمايي شد.