۶ مرداد ۱۳۹۳، ۱۶:۵۷

آقایی مطرح کرد؛

ساماندهی موسسات خيريه نظرآباد در دستور کار/برخورد با موسسه های خیریه غیرمجاز

نظرآباد - خبرگزاری مهر: فرماندار نظرآباد در جلسه ساماندهی نحوه جمع آوری زکات فطره، اعلام کرد: ساماندهی موسسه های خیریه در نظرآباد باید در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور فرماندار نظرآباد و مدیران دستگاههای اجرایی این شهرستان عصر امروز به منظور ساماندهي نحوه جمع‌آوري زکات فطره و همچنين ساماندهي فعاليت موسسات خيريه جلسه‌اي در فرمانداری نظرآباد برگزار شد.

شهريار آقايي فرماندار نظرآباد در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: دين مبين اسلام براي بخش‌هاي مختلف زندگي انسان‌ برنامه داشته و عمل به احکام اسلامي تنها راه نجات و تعالي بشر است.

آقایی در ادامه تاکید کرد: يکي از اين تعاليم الهي مربوط به پرداخت زکات فطره است که اگر به درستي و بر اساس احکام اسلامي اين امر انجام شود، بخش مهمي از مشکلات جامعه به ويژه مشکلات نيازمندان برطرف مي‌شود.

وی یادآور شد: با توجه به برگزاري نماز عيد سعيد فطر در محل مصلي نماز جمعه شهرستان و حضور پرشور و گسترده مردم مسلمان نظرآباد در اين مراسم و با هدف جلوگيري از سوء استفاده‌هاي احتمالي سودجويان از روحيه خيرخواهانه مردم، مقرر شده است کميته امداد امام خميني (ره) و اداره بهزيستي با هماهنگي دفتر امام جمعه محترم به عنوان متوليان امر نسبت به استقرار صندوق‌هاي جمع‌آوري زکات فطره در محل مصلي و نقاط ديگر شهر اقدام کنند.

فرماندار نظرآباد ادامه داد: همچنين در کنار کميته امداد و بهزستي، موسسات خيريه‌اي مجاز به جمع‌آوري زکات فطره شهروندان هستند که داراي مجوزهاي قانوني از مراجع ذيصلاح باشند.

این مسئول خاطرنشان کرد: با توجه به اينکه تنها 2 موسسه خيريه به نام‌هاي حضرت فاطمه الزهرا طاها (س) و حضرت فاطمه معصومه (س) داراي پروانه فعاليت از فرمانداري هستند، بر اساس دستورالعمل صادره از وزارت کشور تنها اين 2 موسسه و به صورت هماهنگ با کميته امداد و بهزيستي مي‌توانند براي فعاليت و استقرار صندوق جمع‌آوري زکات فطره در روز عيد سعيد فطر اقدام کنند.

وي بيان کرد: اين 2 موسسه نيز صندوق‌هاي جمع‌آوري زکات فطره را با مجوز فرمانداري و خارج از مصلي نماز جمعه مستقر کنند.

فرماندار نظرآباد اظهار داشت: همچنين بخشداري‌هاي مرکزي و تنکمان موظف هستند هماهنگي‌هاي لازم براي استقرار صندوق‌هاي جمع‌آوري زکات فطره موسسات خيريه ياد شده را در اين مناطق با موسسات خيريه داراي مجوز انجام دهند.

آقايي در پايان گفت: نيروي انتظامي نيز موظف شد که با موسسات فاقد مجوز که اقدام به جمع‌آوري زکات فطره مي‌کنند، برخورد کند.

 

