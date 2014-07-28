نظارت بر موقوفات کرمان تشدید شود/ رفع تنگناهای اقتصادی با محوریت وقف

به گزارش خبرنگار مهرف حجت اسلام علی توکلی عصر امروز در جلسه ای با مسئولان و متولیان اوقاف استان کرمان اظهار داشت: استان کرمان و به ویژه شهر کرمان یکی از مناطقی است که میزان موقوفات در آنها بالا است و دلیل این امر هم اعتقاد مردم استان کرمان به امر پسندیده وقف است.

وی افزود: وقف به عنوان یکی از دستورات اقتصادی اسلام امروز راهگشایی بسیاری از تنگناهای اقتصادی و اجتماعی است و مردم باید به این مهم با جدیدت بیشتری توجه کنند.

توکلی ادامه داد: بسیاری از موقوفات از گذشته به ما به ارث رسیده است و این بناها و موقوفات را باید حفظ کنیم و به آیندگان منتقل کنیم.

وی بر تشدید نظارت بر موقوفات تاکید کرد و گفت: نباید به اینگونه باشد که متولی موقوفه بتواند هر اقدامی انجام دهد بلکه باید در چارچوب قوانین و ضوابط کارها دنبال شود و درنهایت عواید وقف در جای خودش استفاده شود.

وی گفت: واقفان باید نیازهای امروز را بشناسند و در راستای رفع این مشکلات گام بردارند.

وی خواستار هماهنگی بیشتر بین متولی و اداره اوقاف شد و گفت: اگر فرهنگ سازی صحیحی در جامعه شکل بگیرد درنهایت شاهد تبلور فرهنگ وقف در زمینه های مختلف از جمله آموزش، سلامت، بهداشت و عمران خواهیم بود.

وی خواستار مدیریت صحیح موقوفات شد و افزود: بسیاری از مشکلات اقتصادی را می توان با دستور اسلامی وقف حل کرد.