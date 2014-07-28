  1. استانها
  2. کرمان
۶ مرداد ۱۳۹۳، ۱۶:۵۸

توکلی:

نظارت بر موقوفات کرمان تشدید شود/ رفع تنگناهای اقتصادی با محوریت وقف

نظارت بر موقوفات کرمان تشدید شود/ رفع تنگناهای اقتصادی با محوریت وقف

کرمان – خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری استان کرمان نظارت جدی بر موقوفات استان کرمان را مورد تأکید قرار داد.

به گزارش خبرنگار مهرف حجت اسلام علی توکلی عصر امروز در جلسه ای با مسئولان و متولیان اوقاف استان کرمان اظهار داشت: استان کرمان و به ویژه شهر کرمان یکی از مناطقی است که میزان موقوفات در آنها بالا است و دلیل این امر هم اعتقاد مردم استان کرمان به امر پسندیده وقف است.

وی افزود: وقف به عنوان یکی از دستورات اقتصادی اسلام امروز راهگشایی بسیاری از تنگناهای اقتصادی و اجتماعی است و مردم باید به این مهم با جدیدت بیشتری توجه کنند.

توکلی ادامه داد: بسیاری از موقوفات از گذشته به ما به ارث رسیده است و این بناها و موقوفات را باید حفظ کنیم و به آیندگان منتقل کنیم.

وی بر تشدید نظارت بر موقوفات تاکید کرد و گفت: نباید به اینگونه باشد که متولی موقوفه بتواند هر اقدامی انجام دهد بلکه باید در چارچوب قوانین و ضوابط کارها دنبال شود و درنهایت عواید وقف در جای خودش استفاده شود.

وی گفت: واقفان باید نیازهای امروز را بشناسند و در راستای رفع این مشکلات گام بردارند.

وی خواستار هماهنگی بیشتر بین متولی و اداره اوقاف شد و گفت: اگر فرهنگ سازی صحیحی در جامعه شکل بگیرد درنهایت شاهد تبلور فرهنگ وقف در زمینه های مختلف از جمله آموزش، سلامت، بهداشت و عمران خواهیم بود.

وی خواستار مدیریت صحیح موقوفات شد و افزود: بسیاری از مشکلات اقتصادی را می توان با دستور اسلامی وقف حل کرد.

کد مطلب 2340290

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها