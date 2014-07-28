تفاهم نامه بین موزه ای ایران و ایتالیا به امضاء رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، لادن تهرانی مدیر کل دفتر امور بین الملل سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری با اعلام این خبر افزود: موزه ملی ایران به نمایندگی از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جمهوری اسلامی ایران از یک سو و سفارت ایتالیا در تهران به نمایندگی از وزارت میراث و فعالیت های فرهنگی و جهانگردی جمهوری ایتالیا، موزه واتیگان، موزه کاپیتولینی و بنیاد پرادا از سوی دیگر، تفاهم نامه را امضاء کردند.

مهناز گرجی رئیس کل موزه ملی ایران ضمن خوشامدگویی به حضار از اهتمام جدی طرفین برای امضاء سند تقدیر و تشکر کرد.

جان سانتی نیز ضمن تشکر اظهار داشت: روابط ایران و ایتالیا دارای سوابق درخشانی است که امید می رود با امضاء این تفاهم نامه وارد فاز جدیدی شود.

جعفری تهرانی با اشاره به همکاری های دیر باز دو کشور در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری گفت: ما تاکنون قریب به 90 تفاهم نامه با کشورهای دنیا به امضاء رسانده ایم که متاسفانه برخی از آنها روی میز باقی مانده که اهتمام جدی ما بر این است که در دوره دولت تدبیر و امید کلیه اسناد توشیح شده را وارد فاز اجرائی کنیم.

وی تصریح کرد: هدف از امضاء تفاهم نامه حاضر تحکیم همکاری های فرهنگی و پژوهشی وزارت میراث و فعالیت های فرهنگی و گردشگری جمهوری ایتالیا و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جمهوری اسلامی ایران در حوزه ارتباطات بین موزه ای است.

در حاشیه این ملاقات، سفیر واتیکان ضمن تجلیل از ارزش گذاری کشورمان به هنر و تاریخ، از حضور فعال بانوان ایرانی در عرصه های مدیریتی این سازمان اظهار خرسندی کرد.