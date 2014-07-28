دفع حمله داعش به الرمادی/تروریستهایی که از چین آمده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، یک منبع وابسته به عملیات الانبار اعلام کرد: نیروهای امنیتی موفق به دفع حمله داعش به مرکز شهر الرمادی شدند و شماری از مهاجمان را به هلاکت رساندند و برخی دیگر را زخمی کردند.

از سوی دیگر وو سی کی مسئول خاورمیانه ای چین گفت: گروههای افراطی از منطقه سین کیانگ در غرب چین برای آموزش به خاورمیانه رهسپار شده اند و احتمالا برخی از آنها به عراق برای مشارکت در اقدامات خشونت آمیز آنجا سفر کرده اند.

وی افزود: چین از نقش و مشارکت گروههای افراطی در عراق و سوریه نگران است. رخدادهای خاورمیانه به ویژه بحران سوریه این کشور را به مکان مناسبی برای گروههای افراطی از دیگر کشورها تبدیل کرد. این افراطی ها از کشورهای اسلامی، اروپایی، آمریکای شمالی و چین به خاورمیانه می آیند و هنگام بازگشت به کشور خود خطر شدیدی محسوب می شوند.

به گفته نماینده چین در خاورمیانه بیشتر این افراطی ها از ترکستان شرقی هستند.