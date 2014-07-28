رفع نیازهای توان بخشی منطقه آزاد ارس/ مناطق آزاد تجاری در پیشگیری از آسیب های اجتماعی پیشقدم باشند

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود تمام امکانات و پیشرفت هایی که در این منطقه و نیز شهرستان جلفا وجود دارد ولی باز مشکلات و نیازهای توان بخشی و بهزیستی در این منطقه احساس می شود که برای همین منظور و بررسی نیازهای توان بخشی منطقه آزاد ارس جلسه ای ظهر امروز دوشنبه با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور، مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی، نماینده مردم جلفا در مجلس و مدیران منطقه آزاد ارس برگزار شد و تصمیمات لازم برای کاهش مشکلات و تامین نیازهای توان بخشی گرفته شد.

منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس در آذربایجان شرقی و در مجاورت سه کشور جمهوری خودمختار نخجوان، ارمنستان و جمهوری آذربایجان قرار گرفته و بیش از 50 هزار هکتار وسعت دارد و به عنوان یکی از مراکز اصلی و قطب های تجاری صنعتی کشور شناخته شده است.

ارائه خدمات به اقشار آسیب پذیر منطقه آزاد ارس و شهرستان جلفا

نماینده مردم جلفا و مرند در مجلس شورای اسلامی در ابتدای این جلسه با اشاره به مشکلات و نیازهای توان بخشی شهرستان جلفا و منطقه آزاد ارس، گفت: با وجود توسعه یافتگی که در این منطقه مشاهده می شود ولی باز مشکلات و اقشار ضعیفی وجود دارد که باید دست آنها را گرفت و یاریشان کرد.

محمد حسن نژاد با تاکید بر ضرورت ارائه خدمات به اقشار آسیب پذیر منطقه آزاد ارس و شهرستان جلفا گفت: یکی از نیازهای جدی که به شدت احساس می شود خانه سالمندان است که باید سازمان بهزیستی با همکاری منطقه آزاد ارس نسبت به احداث آن همت کند.

وی احداث و ایجاد مرکز ترک اعتیاد و نگهداری کودکان بی سرپرست را از دیگر نیازهای منطقه برشمرد و افزود: منطقه آزاد ارس نقش مثبتی در زمینه فعالیت های اقتصادی و رونق صنعت و تجارت کشور داشته و باید اکنون بیش از پیش نسبت به ایجاد این مراکز کمک کند.

حسن نژاد در ادامه بر لزوم توجه به تامین نیازهای شهرستان جلفا و منطقه آزاد ارس در زمینه راه اندازی مراکز تجاری، رفاهی و فرهنگی تاکید کرد و اظهار داشت: امیدواریم با تعامل و همکاری که در مدیریت منطقه آزاد و بهزیستی وجود دارد شاهد روزهای خوبی برای این منطقه باشیم.

ارائه نمایندگی سازمان بهزیستی کشور به منطقه آزاد تجاری ارس

رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه این جلسه با اشاره به اینکه ارس پیشتاز تهیه و اجرای سند توسعه اجتماعی مناطق آزاد باشد، افزود: مناطق آزاد تجاری در پیشگیری از آسیب های اجتماعی پیش قدم باشند و عملکرد مثبتی از خود نشان دهند.

همایون هاشمی با تاکید بر لزوم رفع نیازهای توان بخشی شهرستان جلفا اظهار داشت: توسعه اقتصادی اگر با رفع مشکلات اجتماعی همراه باشد و از اقتصاد در زمینه کاهش مشکلات و آسیب های اجتماعی استفاده کنیم شاهد روند رو به رشد در مناطق تجاری و صنعتی خواهیم بود.

وی همچنین از ارائه نمایندگی سازمان بهزیستی کشور به منطقه آزاد تجاری ارس خبر داد و ابراز داشت: در راستای رفع نیازهای اجتماعی و توان بخشی در منطقه آزاد ارس و شهرستان جلفا نمایندگی سازمان بهزیستی به منطقه آزاد ارس ایجاد می شود.

هاشمی با تاکید بر ضرورت احداث مراکز مورد نیاز توان بخشی در جلفا گفت: همچنین با تلاش مدیران بهزیستی استان دو مرکز 50 نفری نگهداری سالمندان در شهرستان جلفا و منطقه آزاد ارس در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد.

وی همچنین از وجود 16 هزار نفر چند قلو در کشور خبر داد و گفت: از پدر چهارقلوهای هادیشهری نیز به طور قطع حمایت خواهیم کرد.

در ادامه این جلسه نیز به ترتیب مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی و نیز معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس به مشکلات موجود در این منطقه اشاره کردند و خواستار رسیدگی و رفع نیازها و تکمیل پروژه های نیمه تمام شدند.