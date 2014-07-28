اختصاص 260 میلیارد ریال برای حوادث غیرمترقبه در سواحل خزر

به گزارش خبرنگار مهر، با تصمیم دولت مبلغ 260 میلیارد ریال برای پیشگیری از حوادث غیرمترقبه در سواحل دریای خزر (مرحله اول) در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا متناسب با طرح های ارائه شده توسط استانداری های مازندران، گیلان و گلستان توسط وزارت کشور توزیع و برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

هیئت وزیران در جلسه 93.04.29 به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسی موافقت کرد مبلغ 260 میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای و هزینه ای از محل منابع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع بند ش ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه برای پیشگیری از حوادث غیرمترقبه در سواحل دریای خزر (مرحله اول) در اختیار وزارت کشور قرار گیرد تا متناسب با طرح های ارائه شده توسط استانداری های مازندران، گیلان و گلستان توسط وزارت کشور توزیع و برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

بر اساس این مصوبه، وزارت کشور نیز موظف شدضمن نظارت بر نحوه هزینه کرد اعتیار یاد شده گزارش عملکرد آن را هر 2 ماه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ارسال نماید.

این مصوبه در تاریخ 93.05.04 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.