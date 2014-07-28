به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر ظهر دوشنبه در آئین تودیع و معارفه مدیرکل کتابخانه‌های استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر با کمبودهای و محدودیت‌هایی در زمینه کتابخانه‌ها روبرو است که نیاز است تا این کمبودها به صورت جدی رفع شود.

محمدحسن پرآور با اشاره به ظرفیت های بالای استان بوشهر در برخورداری از استعدادها و توانمندی‌های متعدد، بیان داشت: رهبر معظم انقلاب امسال را به نام سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری کرده‌اند که باید به خوبی مسئله فرهنگ را مد نظر قرار دهیم و نگرش جدیدی در این زمینه داشته باشیم.

وی خواستار توجه ویژه و مطلوب به حوزه کتاب و کتابخانه شد و اضافه کرد: مردم استان بوشهر علاقه بسیار زیادی به کتاب دارند و با وجود ارائه کتاب‌های محدود در نمایشگاه‌ها شاهد حضور گسترده مردم در این برنامه‌ها هستیم.

کتابخوانی دیجیتال در استان توسعه یابد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر خواستار توسعه فناوری های نوین در بحث کتابخانه‌های استان شد و ادامه داد: کتابخوانی دیجیتال یکی از موضوعات بسیار مهمی است که در استان بوشهر نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی با تقدیر از تلاش‌های صدرالله محتشم مدیرکل سابق کتابخانه های عمومی استان بوشهر به برخی تلاش‌های صورت گرفته برای توسعه فضای کتاب‌خوانی در استان اشاره کرد و افزود: با وجود کمبود اعتبارات، شاهد تلاش‌های بسیار خوبی در این زمینه در استان بوده‌ایم.

پرآور افزود: سید علی هاشمی مدیرکل جدید کتابخانه های استان بوشهر نیز از چهره‌های فرهنگی هستند که توانمندی بالایی دارند و امیدواریم با حضور ایشان شاهد تحقق اهداف مورد نظر در بخش کتابخانه‌ها باشیم.

ارتقای منزلت اجتماعی کتابداران و توسعه کتابخوانی

مدیرکل جدید کتابخانه های استان بوشهر نیز در این آئین با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر لزوم ایجاد نهضت مطالعه در کشور، اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم با اجرای برنامه‌های مناسب در راستای تحقق فرامین رهبر انقلاب گام برداریم.

سید علی هاشمی به مشکلات کتابخانه‌های استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر وضعیت امکانات و زیرساخت‌های کتابخانه‌های استان بوشهر مطلوب نیست و شان مردم بیش از این‌ها است.

وی خواستار همکاری همه مسئولان استان برای ساخت و تجهیز کتابخانه ها شد و اضافه کرد: از برنامه‌های مهمی که در دستور کار خواهیم داشت، ارتقای منزلت اجتماعی کتابداران و توسعه کتابخوانی است.

در این آئین سید علی هاشمی به عنوان مدیرکل جدید کتابخانه‌های استان بوشهر معارفه و از تلاش های صدرالله محتشم در این مسئولیت تقدیر شد.